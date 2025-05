Pogačar tudi letos glavni favorit na prestižni enodnevni preizkušnji

S svojo predstavo pa je le še dodatno potrdil vlogo prvega favorita za slovito preizkušnjo Liege–Bastogne–Liege, ki velja za najstarejšega od spomenikov. Prvič so jo organizirali leta 1892, na njej pa je Pogačar slavil v letih 2021 in 2024.

"Fantje imajo močne noge, kar je dober pokazatelj za nedeljo, ko bo ekipa podobna. Menim, da lahko tudi tam postrežemo z dobrim dirkanjem in se borimo za zmago," je v odzivu organizatorjem dejal Pogačar in pohvalil dobro delo ekipe.

Vtis je nemudoma popravil že v sredo na Valonski puščici in jo s silovitim napadom na zahtevnem klancu Mur de Huy tudi prepričljivo dobil. Tekmece je na kratkem, a strmem vzponu ugnal za deset sekund in več.

Tadeja Pogačarja po nedeljski dirki čakajo priprave na junij in julij, ko se bo tekmovalno vrnil v pogon. Najprej bo nastopil na kriteriju po Dofineji med 8. in 15. junijem, nato pa se bo po drugem delu priprav 5. julija kot branilec lanske zmage podal še na Tour.

Sladko-kisli spomini na staro damo

Z devetimi zmagami so na tretjem mestu večne lestvice Italijana Costante Girardengo , Fausto Coppi in Irec Sean Kelly . Pred njimi sta le belgijska asa iz nekega drugega časa, Eddy Merckx z 19 in Roger De Vlaeminck z 11 zmagami na spomenikih.

Spomini na "La Doyenne" so sicer precej mešani, saj je leta 2022 tam nastop odpovedal zaradi smrti mame svoje partnerke Urške Žigart , leto kasneje pa je v prvi polovici trase padel in si zlomil zapestje.

Lani na Redoutu ob pomoči Novaka, kako bo tokrat?

Glavni favorit bo tudi v nedeljo, še posebej po tem, ko je s tekmeci zlahka opravil na deževni in hladni Valonski puščici.

Prvi izzivalec bo zagotovo Remco Evenepoel. Belgijec je to preizkušnjo dobil v letih 2022 in 2023, tokrat pa se, če ne bo vmes znova posegla nesreča kot pred tremi leti, obeta prvi pravi boj Slovenca in Belgijca na "stari dami".

Zdi se, da je Evenepoel edini, ki lahko sledi ali vsaj dostojno lovi Pogačarja po njegovih eksplozivnih napadih. Vseeno pa bo na šele četrti dirki po vrnitvi v karavano po hudih poškodbah s treninga v decembru forma Evenepoela pod manjšim vprašajem.

V sredo ni bil kos Pogačarjevemu pospešku 400 m pred ciljem na Mur de Huyju, dirko je končal na devetem mestu s 16 sekundami zaostanka.

Med kandidati za visoke uvrstitve so še Irec Ben Healy, Ekvadorec Richard Carapaz, Francoza Lenny Martinez in Romain Gregoire, Danec Mattias Skjelmose, Španec Enric Mas, Avstralec Ben O'Connor, Britanec Oscar Onley ter drugo- in tretjeuvrščeni na Valonski puščici: Francoz Kevin Vauquelin in Britanec Tom Pidcock.

Na Liegeu si bodo zahtevni kratki klanci sledili eden za drugim, več kot 4000 višinskih metrov pa bo dodobra zdesetkalo glavnino že pred odločilnim delom trase, ki se začne v zadnjih 65 km.

Lani je Pogačar z enim napadom na Redoutu strl tekmece, ciljno črto pa nato kot prvi prečkal s prednostjo skoraj dveh minut. Lani Evenepoela zaradi grdega padca po Baskiji nekaj tednov prej ni bilo na startu.

Kolesarje tokrat v belgijskih Ardenih čaka 252 km in 11 kategoriziranih klancev, a trasa se že tako bolj kot ne le vzpenja in spušča, ravnih kilometrov je zelo malo.

Od Slovencev bodo nastopili še Domen Novak, ki bo bdel nad svojim kapetanom Pogačarjem. Lani je prav Novak na Redoutu pripravil teren za napad rojaka, tudi v sredo pa je na Valonski puščici dobro opravljal delo pomočnika.

Na startu bo tudi Gal Glivar v dresu Alpecin-Deceunincka, ki je na Valonski puščici v sredo zasedel 30. mesto. Za 22-letnika bo to sploh prvi karierni nastop na spomenikih.

Preizkušnja se bo začela ob 10.15, najboljše pa na cilju pričakujejo po dobrih šestih urah.