Pogačar pred SP: Zelo sem vesel, da sem del te reprezentance

Tadej Pogačar in Primož Roglič sta v letošnjem letu skupaj osvojila vse tritedenske dirke, pred nedeljsko dirko pa sta razumljivo v najožjem krogu favoritov za zmago. "Zelo sem vesel, da smo se s fanti zbrali že v sredo zvečer. Komaj čakamo na start dirke. Naša reprezentanca raste iz leta v leto, vsako leto smo boljši in pritegnemo več pozornosti, kar je dober znak za slovensko kolesarstvo. Oba sva v dobri formi, vsi pa vemo, zakaj smo tukaj. Mislim, da še nikoli nismo imeli toliko možnih različic. Kilometrov je dosti, klancev tudi, proga nam ustreza. Potrebna bo komunikacija med nami, če nam bo uspela, bo rezultat lep," je dejal aktualni prvak Gira in Toura.

Start nedeljske dirke bo ob 10.30, po 273,9 kilometrih in 4470 višinskih metrih pa se okoli 17.00 v Zürichu pričakuje razplet osrednje preizkušnje 97. svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu. "Načrti ostajajo enaki, žal z nami ni Mateja (Mohoriča op.a.), ampak mi se bomo temu prilagodili. Fantje so motivirani in pripravljeni. Imamo najboljšega in enega izmed najboljših kolesarjev na svetu, temu pa bomo tudi prilagodili taktiko. V podrobnosti raje ne bi šel, saj vemo, da smo na radarju vseh ostalih reprezentanc," je svoje misli povzel Uroš Murn.