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Kolesarstvo

Pogačar pred Tourom: Vingegaard ni edini, ki se mi lahko približa

Barcelona, 02. 07. 2026 20.42 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
S.V. STA
Tadej Pogačar

Tadej Pogačar je na novinarski konferenci dejal, da je pripravljen na boj na dirki po Franciji, na katero se podaja kot glavni favorit, čeprav verjame, da bo moral premagati več tekmecev. Slovenec se bo boril za peto zmago na dirki, ki velja za največjo tritedensko na svetu.

Na vprašanje o Jonasu Vingegaardu, njegovem glavnem tekmecu v zadnjih petih letih, je slovenski superzvezdnik odgovoril, da je bilo njuno rivalstvo zagotovo "spektakularno" in da se bo "verjetno nadaljevalo še nekaj let".

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar
FOTO: Profimedia

"Vendar ni edini, ki se mi lahko približa; več kolesarjev lahko cilja na zmago na tej dirki po Franciji, začenši s tem fantom poleg mene," je vztrajal in pokazal na svojega mehiškega sotekmovalca Isaaca del Tora, ki je na tiskovni konferenci sedel poleg njega.

Nedavni zmagovalec dirke Tour Auvergne-Rhone-Alpes, ki je dejal, da z udeležbo na svoji prvi dirki po Franciji uresničuje "sanje", je resnično eden glavnih kandidatov za stopničke, skupaj s Paulom Seixasom, Remcom Evenepoelom in Florianom Lipowitzom.

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Dejstvo ostaja, da je Pogačar, ki je v samo 16 dneh dirkanja v tej sezoni dosegel 13 zmag, v vrhunski formi. "Gre kar dobro," je dejal z rahlim nasmehom. "Pred mano je le 16 dni dirkanja, a štejejo tudi kilometri za trening in teh je bilo veliko. Pripravljeni smo," je dodal prvi mož ekipe UAE Team Emirates, zmagovalec zadnjih dveh izdaj francoske pentlje.

Potem ko je sporočil novico o Urški Žigart, svoji partnerki, ki si je pri padcu na dirki po Švici zlomila čeljust: "Bolje je, hvala lepa, že je začela kolesariti zunaj."

Slovenec je izrazil svojo nestrpnost pred sobotnim začetkom dirke na ulicah Barcelone, "enega najbolj kul mest na svetu, še posebej za praznike".

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