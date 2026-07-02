Pogačar pred Tourom: Vingegaard ni edini, ki se mi lahko približa

Na vprašanje o Jonasu Vingegaardu, njegovem glavnem tekmecu v zadnjih petih letih, je slovenski superzvezdnik odgovoril, da je bilo njuno rivalstvo zagotovo "spektakularno" in da se bo "verjetno nadaljevalo še nekaj let".
"Vendar ni edini, ki se mi lahko približa; več kolesarjev lahko cilja na zmago na tej dirki po Franciji, začenši s tem fantom poleg mene," je vztrajal in pokazal na svojega mehiškega sotekmovalca Isaaca del Tora, ki je na tiskovni konferenci sedel poleg njega.
Nedavni zmagovalec dirke Tour Auvergne-Rhone-Alpes, ki je dejal, da z udeležbo na svoji prvi dirki po Franciji uresničuje "sanje", je resnično eden glavnih kandidatov za stopničke, skupaj s Paulom Seixasom, Remcom Evenepoelom in Florianom Lipowitzom.
Dejstvo ostaja, da je Pogačar, ki je v samo 16 dneh dirkanja v tej sezoni dosegel 13 zmag, v vrhunski formi. "Gre kar dobro," je dejal z rahlim nasmehom. "Pred mano je le 16 dni dirkanja, a štejejo tudi kilometri za trening in teh je bilo veliko. Pripravljeni smo," je dodal prvi mož ekipe UAE Team Emirates, zmagovalec zadnjih dveh izdaj francoske pentlje.
Potem ko je sporočil novico o Urški Žigart, svoji partnerki, ki si je pri padcu na dirki po Švici zlomila čeljust: "Bolje je, hvala lepa, že je začela kolesariti zunaj."
Slovenec je izrazil svojo nestrpnost pred sobotnim začetkom dirke na ulicah Barcelone, "enega najbolj kul mest na svetu, še posebej za praznike".
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