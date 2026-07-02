Pogačar pred Tourom: Vingegaard ni edini, ki se mi lahko približa

Na vprašanje o Jonasu Vingegaardu, njegovem glavnem tekmecu v zadnjih petih letih, je slovenski superzvezdnik odgovoril, da je bilo njuno rivalstvo zagotovo "spektakularno" in da se bo "verjetno nadaljevalo še nekaj let".

Tadej Pogačar FOTO: Profimedia

"Vendar ni edini, ki se mi lahko približa; več kolesarjev lahko cilja na zmago na tej dirki po Franciji, začenši s tem fantom poleg mene," je vztrajal in pokazal na svojega mehiškega sotekmovalca Isaaca del Tora, ki je na tiskovni konferenci sedel poleg njega. Nedavni zmagovalec dirke Tour Auvergne-Rhone-Alpes, ki je dejal, da z udeležbo na svoji prvi dirki po Franciji uresničuje "sanje", je resnično eden glavnih kandidatov za stopničke, skupaj s Paulom Seixasom, Remcom Evenepoelom in Florianom Lipowitzom.