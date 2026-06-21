Pogačar pred zanesljivo zmago, a preživeti bo moral še najtežjo etapo

5. etapa dirke po Švici FOTO: Twitter

Le Tadej Pogačar po seštevku štirih etap izstopa, saj si je po simultanki prvi dan preizkušnje in zmagi v sobotni vožnji na čas nabral kar 4:22 minute naskoka pred drugouvrščenim Ekvadorcem Richardom Carapazom (EF Education-EasyPost). Tretji je Čeh Mathias Vacek (Lidl-Trek), ki zaostaja še pet sekund več, na devetem mestu pa je Primož Roglič. Izkušeni član ekipe Red Bull-BORA-hansgrohe zaostaja 6:04 minute.

Kolesarje čaka zelo zahteven gorski test s kar 4450 višinskimi metri. Dvakrat bodo morali v celoti prečkati prelaz Croix (19,1 km/7 %), na začetku etape pa se bodo spopadli z njegovim zadnjim delom (3,9 km/8,8 %), za konec pa še s prvimi desetimi kilometri tega vzpona do Ollona.

Tadej Pogačar FOTO: Profimedia

Glavni favorit je Pogačar, ki bo skušal preveriti formo v visokih gorah pred nastopom na dirki po Franciji. Ta se bo začela čez 13 dni. V ekipi emiratov mu bo pomagal tudi Domen Novak. Pogačarju v zbirki lovorik na največjih enotedenskih etapnih dirkah manjkata le še zmagi po Švici in Baskiji, medtem ko Rogliču manjka le še švicarska pentlja.