Pogačar pred zanesljivo zmago, a preživeti bo moral še najtežjo etapo

Le Tadej Pogačar po seštevku štirih etap izstopa, saj si je po simultanki prvi dan preizkušnje in zmagi v sobotni vožnji na čas nabral kar 4:22 minute naskoka pred drugouvrščenim Ekvadorcem Richardom Carapazom (EF Education-EasyPost). Tretji je Čeh Mathias Vacek (Lidl-Trek), ki zaostaja še pet sekund več, na devetem mestu pa je Primož Roglič. Izkušeni član ekipe Red Bull-BORA-hansgrohe zaostaja 6:04 minute.
Kolesarje čaka zelo zahteven gorski test s kar 4450 višinskimi metri. Dvakrat bodo morali v celoti prečkati prelaz Croix (19,1 km/7 %), na začetku etape pa se bodo spopadli z njegovim zadnjim delom (3,9 km/8,8 %), za konec pa še s prvimi desetimi kilometri tega vzpona do Ollona.
Glavni favorit je Pogačar, ki bo skušal preveriti formo v visokih gorah pred nastopom na dirki po Franciji. Ta se bo začela čez 13 dni. V ekipi emiratov mu bo pomagal tudi Domen Novak. Pogačarju v zbirki lovorik na največjih enotedenskih etapnih dirkah manjkata le še zmagi po Švici in Baskiji, medtem ko Rogliču manjka le še švicarska pentlja.
Dirka po Švici, znana tudi kot Tour de Suisse, je ena najprestižnejših enotedenskih etapnih dirk v koledarju UCI WorldTour. Ustanovljena je bila leta 1933 in velja za ključno pripravljalno dirko pred Dirko po Franciji (Tour de France). Zaradi zahtevnih gorskih prelazov v švicarskih Alpah služi kot odličen test vzdržljivosti in forme za kolesarje, ki merijo na visoke uvrstitve na tritedenskih 'Grand Tour' dirkah.
Grand Tour dirke so tri najpomembnejše in najtežje tritedenske etapne dirke v profesionalnem kolesarstvu: Dirka po Franciji (Tour de France), Dirka po Italiji (Giro d'Italia) in Dirka po Španiji (Vuelta a España). Te dirke trajajo 21 dni, vključujejo različne terene od ravninskih šprintov do ekstremnih gorskih prelazov, in so vrhunec kolesarske sezone, kjer se najboljši kolesarji sveta borijo za prestižno rumeno, rožnato ali rdečo majico.
Vožnja na čas, v kolesarskem žargonu pogosto imenovana 'kronometer', je disciplina, v kateri kolesarji štartajo posamično v določenih časovnih intervalih. Cilj je prevoziti progo v najkrajšem možnem času. Pri tej disciplini kolesarji uporabljajo posebna kolesa z aerodinamičnimi dodatki in čeladami, saj je zračni upor ključni dejavnik, ki vpliva na hitrost, ko kolesar vozi samostojno brez zavetrja sotekmovalcev.
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