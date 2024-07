Pogačar: Prednost je lepa, a delo še zdaleč ni končano

Sprva je slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar ocenil dogajanje v današnji etapi od Gapa do Barcelonnetta (179,5 km). Ta je sicer minila mirno, kar se tiče dirkanja v glavnini, a je bilo vroče, trasa pa razgibana. "Dober občutek je, ko gre enkrat vse po načrtu, a trasa ni bila ravno takšna, da bi se kje posebej sprostili. Ves čas je šlo gor in dol. Vseeno kar zahteven dan, ampak vse je bilo pod nadzorom, zato sem vesel," je dejal v izjavi za organizatorje Toura.

"Prelaz Bonette mi je zelo všeč, tudi na Isoli 2000 sem veliko treniral v mesecu pred Tourom na višinskih pripravah. Veselim se že dirkanja tam," je dodal nasmejani vodilni kolesar na francoski pentlji. V seštevku ima še naprej 3:11 minute naskoka pred zmagovalcem zadnjih dveh Tourov Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike) ter 5:09 pred Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step). Vsi ostali zaostajajo že 13 minut in več.

Glede na to, da Pogačar veliko trenira ravno na teh prelazih, saj živi v Monaku nedaleč od tam, so ga organizatorji vprašali, ali bi lahko imel prednost domačega terena? "Ne bi rekel, imam pa prednost treh minut in 11 sekund, zato naj tako tudi ostane. Bomo videli jutri, ali bomo obdržali ta naskok ali pa ..." je odgovor s premorom in nasmehom v zraku pustil 25-letnik s Klanca pri Komendi. Prvi kolesar svetovne lestvice bo v 19. etapi še 35. dan nosil majico vodilnega na letošnjih Giru in Touru.