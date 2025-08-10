Pogačar približal kolesarstvo tudi tistim, ki jih ne zanima

"Izjemna dirka, ogromno gledalcev. Užival sem," je uvodoma povedal Pavel Sivakov, ki je skupaj s posamezniki na dan kriterija v Komendi že v jutranjih urah opravil lažji trening, se odpeljal na Krvavec: "Slovenija je točno taka, kot sem pričakoval. Zelo zelena, z dobrimi kolesarskimi trasami, zanimivimi klanci." Besede, ki jih bo med kolesarske prijatelje zanesljivo prenesel, zato bi lahko že v prihodnji ediciji na startu videli še kakšnega člana iz skupine kolesarjev svetovne serije.
Kriterij po okusu Pogija
Brez dvoma je na kriterijski preizkušnji v domačem kraju najbolj užival gostitelj, najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar. Z visoko dvignjenima rokama je prečkal ciljno črto, dosegel eno najbolj posebnih zmag v karieri. "Naredim lahko kljukico ob imenu dirke," je po zmagi povedal Pogačar, za katerega je bila zahtevna preizkušnja manj naporna kot za nekdanjega zmagovalca preizkušnje Luko Mezgeca: "Kriteriji tu so bili v preteklosti bolj ravninski. Tokrat smo se prilagodili gostitelju. Lepa dirka, ogromno gledalcev, uživali smo."
Tudi gledalci, ki so bili za vztrajanje na prizorišču nagrajeni. Eni z avtogrami, spet drugi s fotografijami. Vsekakor pa vsi s tem, da so po daljšem obdobju znova na slovenskih cestah videli dirkati najboljšega na svetu.
Dvignil zanimanje za kolesarstvo
Med obiskovalci dirke niso bili zgolj kolesarski navdušenci iz cele Slovenije, med njih so se pomešali tudi športni navdušenci iz Avstrije in Italije, dirko z zanimanjem spremljali tudi predstavniki sedme sile iz Hrvaške, celo dopisnik BBC Guy De Launey: "Dolgo nismo videli dirkati tako posebnega kolesarja, kot je Pogačar. On uživa na kolesu, kjerkoli se pojavi, je sposoben zmagati. Obenem pa smo videli, da ima zmagovanje v krvi. Ko so nevtralizirali 21. etapo Toura 50 kilometrov pred ciljem, on ni prenehal z dirkanjem, ampak je šel na vso moč. Ne čudi, da mnogi, ki jih kolesarstvo ni zanimalo, ravno zaradi njega spremljajo dirke."
