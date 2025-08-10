Pogačar približal kolesarstvo tudi tistim, ki jih ne zanima

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar je na 7. kriterij, ki nosi njegovo ime, povabil vse kolesarje, ki jih ima shranjene v mobilnem telefonu, na startu v Komendi pa so se pojavili Matteo Trentin (Tudor), njegov klubski kolega in pomočnik ob zadnjih dveh zmagah na Touru Pavel Sivakov, nekdanji zmagovalec kriterija Luka Mezgec, edini Slovenec z zmago na spomeniku Milano–Sanremo Matej Mohorič in njegov klubski kolega pri ekipi Bahrain Victorious Matevž Govekar. Skupno je bilo na startu 47 kolesarjev, uživali so prav vsi, tudi tisti, ki so prvič obiskali Slovenijo, Pogačarjevo Komendo.

"Izjemna dirka, ogromno gledalcev. Užival sem," je uvodoma povedal Pavel Sivakov, ki je skupaj s posamezniki na dan kriterija v Komendi že v jutranjih urah opravil lažji trening, se odpeljal na Krvavec: "Slovenija je točno taka, kot sem pričakoval. Zelo zelena, z dobrimi kolesarskimi trasami, zanimivimi klanci." Besede, ki jih bo med kolesarske prijatelje zanesljivo prenesel, zato bi lahko že v prihodnji ediciji na startu videli še kakšnega člana iz skupine kolesarjev svetovne serije.

Kriterij Tadeja Pogačarja FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Kriterij po okusu Pogija

Brez dvoma je na kriterijski preizkušnji v domačem kraju najbolj užival gostitelj, najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar. Z visoko dvignjenima rokama je prečkal ciljno črto, dosegel eno najbolj posebnih zmag v karieri. "Naredim lahko kljukico ob imenu dirke," je po zmagi povedal Pogačar, za katerega je bila zahtevna preizkušnja manj naporna kot za nekdanjega zmagovalca preizkušnje Luko Mezgeca: "Kriteriji tu so bili v preteklosti bolj ravninski. Tokrat smo se prilagodili gostitelju. Lepa dirka, ogromno gledalcev, uživali smo."

Tudi gledalci, ki so bili za vztrajanje na prizorišču nagrajeni. Eni z avtogrami, spet drugi s fotografijami. Vsekakor pa vsi s tem, da so po daljšem obdobju znova na slovenskih cestah videli dirkati najboljšega na svetu.

Kriterij Tadeja Pogačarja FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Dvignil zanimanje za kolesarstvo