Svetli način
Kolesarstvo

Pogačar približal kolesarstvo tudi tistim, ki jih ne zanima

Komenda, 10. 08. 2025 20.10

Avtor
Matic Flajšman
Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar je na 7. kriterij, ki nosi njegovo ime, povabil vse kolesarje, ki jih ima shranjene v mobilnem telefonu, na startu v Komendi pa so se pojavili Matteo Trentin (Tudor), njegov klubski kolega in pomočnik ob zadnjih dveh zmagah na Touru Pavel Sivakov, nekdanji zmagovalec kriterija Luka Mezgec, edini Slovenec z zmago na spomeniku Milano–Sanremo Matej Mohorič in njegov klubski kolega pri ekipi Bahrain Victorious Matevž Govekar. Skupno je bilo na startu 47 kolesarjev, uživali so prav vsi, tudi tisti, ki so prvič obiskali Slovenijo, Pogačarjevo Komendo.

"Izjemna dirka, ogromno gledalcev. Užival sem," je uvodoma povedal Pavel Sivakov, ki je skupaj s posamezniki na dan kriterija v Komendi že v jutranjih urah opravil lažji trening, se odpeljal na Krvavec: "Slovenija je točno taka, kot sem pričakoval. Zelo zelena, z dobrimi kolesarskimi trasami, zanimivimi klanci." Besede, ki jih bo med kolesarske prijatelje zanesljivo prenesel, zato bi lahko že v prihodnji ediciji na startu videli še kakšnega člana iz skupine kolesarjev svetovne serije.

Kriterij Tadeja Pogačarja
Kriterij Tadeja Pogačarja FOTO: Aljoša Kravanja

Kriterij po okusu Pogija

Brez dvoma je na kriterijski preizkušnji v domačem kraju najbolj užival gostitelj, najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar. Z visoko dvignjenima rokama je prečkal ciljno črto, dosegel eno najbolj posebnih zmag v karieri. "Naredim lahko kljukico ob imenu dirke," je po zmagi povedal Pogačar, za katerega je bila zahtevna preizkušnja manj naporna kot za nekdanjega zmagovalca preizkušnje Luko Mezgeca: "Kriteriji tu so bili v preteklosti bolj ravninski. Tokrat smo se prilagodili gostitelju. Lepa dirka, ogromno gledalcev, uživali smo."

Tudi gledalci, ki so bili za vztrajanje na prizorišču nagrajeni. Eni z avtogrami, spet drugi s fotografijami. Vsekakor pa vsi s tem, da so po daljšem obdobju znova na slovenskih cestah videli dirkati najboljšega na svetu.

Kriterij Tadeja Pogačarja
Kriterij Tadeja Pogačarja FOTO: Aljoša Kravanja

Dvignil zanimanje za kolesarstvo

Med obiskovalci dirke niso bili zgolj kolesarski navdušenci iz cele Slovenije, med njih so se pomešali tudi športni navdušenci iz Avstrije in Italije, dirko z zanimanjem spremljali tudi predstavniki sedme sile iz Hrvaške, celo dopisnik BBC Guy De Launey: "Dolgo nismo videli dirkati tako posebnega kolesarja, kot je Pogačar. On uživa na kolesu, kjerkoli se pojavi, je sposoben zmagati. Obenem pa smo videli, da ima zmagovanje v krvi. Ko so nevtralizirali 21. etapo Toura 50 kilometrov pred ciljem, on ni prenehal z dirkanjem, ampak je šel na vso moč. Ne čudi, da mnogi, ki jih kolesarstvo ni zanimalo, ravno zaradi njega spremljajo dirke."

kolesarstvo tadej pogačar kriterij komenda
10. 08. 2025 21.16
Tadej GOAT
10. 08. 2025 20.52
Ima pa res malo imen v telefonu. Samo par naših. Svet je pa še poln boljših od njega. Naj gre ena na ena če si upa. Ne pa s po 6 motorji pred njim, da se šlepa celo tekmo.
10. 08. 2025 21.14
Revež ubogi! O kolesarstvu nimaš pojma, žal pa imaš možnost to svojo nevednost razglašati širnemu svetu, saj na forumu vsak lahko pove, kar pač je sposoben povedati.
10. 08. 2025 20.48
Pogačar bo še nekaj časa vladal v kolesarstvu. Trenutno nima konkurence. Ima še nekaj zaloge moči v nogah za v naprej. Upam, da me ne bodo sedaj izbrisali iz komentarja
