Pogačar pričakovano do državnega naslova na cesti

Kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je državni prvak cestne preizkušnje v Radovljici. Po 156 km dolgi trasi in zgodnjem napadu je v cilju ugnal kolega v begu Luko Mezgeca (Jayco-AlUla) in Mateja Mohoriča (Bahrain Victorious).

Tadej Pogačar in Luka Mezgec sta pravzaprav napadla že v prvi polovici prvega od skupno osmih krogov v dolžini 19,5 km. S tem sta izzvala agresivno dirkanje tudi v ozadju, hitro pa so se po trasi razkropile številne manjše skupine kolesarjev. Pogačar in Mezgec sta imela tako že po uvodnih krogih veliko prednost, po tretjem pa je ta pred dvojcem Matevž Govekar/Matej Mohorič narasla že na dobre tri minute. Tudi za njima so v dvojicah ali trojicah kolesarji kapljali skozi središče Radovljice, številni pa so zaradi zaostankov ostali brez uvrstitve. Oba najboljša sta vztrajala v ospredju z ogromno prednostjo, Pogačar pa je nato v zaključnem delu zadnjega kroga dober kilometer pred ciljem le napadel in se Mezgeca otresel. Zadnjih nekaj sto metrov je posledično odpeljal sam in potrdil dobro pripravljenost pred dirko po Franciji. Ta se bo začela v soboto v španskem Bilbau. Ciljno črto je 24-letnik s Klanca pri Komendi prečkal 38 sekund pred Mezgecem ter pred Mohoričem, ki je zaostal več kot štiri minute. Za Pogačarja je bil to prvi naslov na cestnih preizkušnjah, tri ima v vožnji na čas (2019, 2020). Z naslovom v kronometru v četrtek s Pokljuke je najboljši z lestvice Mednarodne kolesarske zveze ponovil dosežek iz leta 1997, ko je Sašo Sviben prav tako osvojil oba naslova. Med mlajšimi člani je slavil Teo Pečnik (KK Kranj), žensko preizkušnjo pa je zgodaj popoldne dobila Urša Pintar (BTC City Ljubljana Scott) pred Urško Žigart (Jayco-AlUla) in Špelo Kern (Cofidis).