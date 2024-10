Pogačar: Pripravljen sem, da grem še zadnjič v sezoni 'ful gas'

Tadej Pogačar, šestindvajsetletni svetovni prvak in zmagovalec kar 24 preizkušenj to sezono, kani leto zaključiti z novim velikim uspehom. Doslej je v vsej zgodovini le enemu kolesarju uspelo slaviti štirikrat zapovrstjo na kateri od največjih enodnevnih dirk, in sicer Italijanu Faustu Coppiju prav po Lombardiji med letoma 1946 in 1949. Pogačar je od debija po Lombardiji pred tremi leti še neporažen na cestah med Bergamom in Comom.