Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Kolesarstvo

Pogačar pošolal konkurenco za tretjo zmago na dirki po Flandriji

Bruselj, 05. 04. 2026 16.56 pred 10 urami 4 min branja 41

Avtor:
Jakob Batič
Tadej Pogačar

Tretja dirka, tretja zmaga – Tadej Pogačar nadaljuje izjemno formo v letu 2026. Na spomeniški klasiki po Flandriji je prišel do samostojne zmage, potem ko je 18 kilometrov pred ciljem strl odpor Mathieuja van der Poela. Tretji je bil domačin Remco Evenepoel. Matej Mohorič je z osmim mestom prav tako vpisal odmeven rezultat.

Pogačar je še tretjič dobil najprestižnejšo belgijsko dirko na koledarju.
FOTO: Profimedia

"Nora dirka. Ne vem, kaj naj sploh rečem. Neverjetno zahtevno je bilo. Šlo je za igro živcev, čakali smo se, ampak še vedno je bilo treba vrteti pedala na vso moč. Vesel sem bil, ker smo dobro sodelovali, kar mi je šlo v korist," je takoj po 111. zmagi kariere povedal Tadej Pogačar.

Slovenski as je bil dolgo v vodstvu skupaj z Mathieujem van der Poelom, s katerim sta dobro sodelovala in tako Remcu Evenepoelu preprečila, da bi se vrnil na čelo dirke. "Zagotovo si nisem želel, da bi se Remco vrnil, ker vem, kako vzdržljiv je. Vedno te lahko prehiti na koncu. Skušala sva držati prednost in to nama je uspelo," je pojasnil.

Na zadnjem vzponu na Kwaremont 18 kilometrov pred ciljem se je otresel še van der Poela za zanesljivo zmago. To je bila šele njegova tretja dirka v tej sezoni, po Strade Bianche in Milano–Sanremo je dobil tudi Flandrijo.

"Ne dirkam veliko, ko pa, je vedno pritisk, da moram zmagati. Za zdaj gre vse kot po maslu, zaradi česar sem presrečen," je za organizatorje še pristavil Pogačar in se nato zazrl proti naslednjemu vikendu, ko bo lovil nov mejnik v svoji karieri – prvo zmago na severnem peklu od Pariza do Roubaixa.

"Na kockah bom skušal predvsem uživati," je napovedal. In glede na njegovo trenutno formo je zelo verjetno, da bo na kultnem velodromu v Roubaixu roke prvič v karieri zmagoslavno dvignil v zrak.

Pogačar se je zadnjega tekmeca otresel 18 km pred ciljem.
FOTO: Profimedia

Potek dirke: med favoriti dolgo tudi Mohorič

Do prve odmevne "akcije" na dirki je prišlo 103 kilometre pred ciljem, ko je Pogačarjeva ekipa UAE Emirates XRG z napadom razbila glavnino. V skupini s favoriti je ostalo zgolj 16 kolesarjev, med katerimi pa so bili vsi glavni pretendenti za zmago, med njimi tudi kapetan Bahrain Victoriousa Matej Mohorič.

Že zgodaj se je sicer izoblikovala skupina 13 ubežnikov, ki je imela največ pet minut prednosti, a je bilo vseskozi jasno, da ubežniki prednosti ne bodo mogli zadržati do konca. Ujeti so bili okoli 80 km pred ciljem.

Na Kwaremontu prva večja selekcija

57 kilometrov pred ciljem je Pogačar znova pretresel dirko, ko je pospešil ob vzponu na znameniti Kwaremont (2,1 km s 4,3-odstotnim naklonom). Mathieu van der Poel se je hitro znašel v težavah, vendar se je do vrha uspel povsem približati slovenskemu šampionu. Stik s favoritoma je obenem držal tudi domači adut Remco Evenepoel, medtem ko sta Wout van Aert in Mads Pedersen zaostala za nekaj usodnih sekund.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na naslednjem vzponu na Paterberg (0,4 km z 8,4-odstotnim naklonom) je Pogačar še enkrat pospešil in se otresel še Evenepoela. Belgijec je na vrh prišel s petimi sekundami zaostanka in videti je bilo, da bi se morda še lahko vrnil, vendar sta Pogačar in van der Poel narekovala zares silovit tempo in tako zatrla upe ogromne množice ob progi na domačo zmago.

Napad za zmago 18 km pred ciljem

Ko sta vodilna zadnjič na dirki pripeljala pod vznožje Kwaremonta, je Pogačar še enkrat pospešil in se tokrat otresel tudi svojega največjega tekmeca. Van der Poel je na vrh vzpona prišel s šestimi sekundami zaostanka, medtem ko je Evenepoel izgubil še dodatne pol minute, s čimer je bilo njegovih sanj dokončno konec.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Med deseterico tudi Mohorič

Tudi Nizozemec, sicer trikratni zmagovalec Flandrije, pa se v zadnjih 15 kilometrih ni uspel več približati Pogačarju, ki je slavil s prednostjo 34 sekund. Volk s Klanca pri Komendi je obenem ubranil lansko zmago. Zadnji zaporedni zmagovalec Flandrije je bil pred tem leta 2014 Švicar Fabio Cancellara.

Tretje mesto je pripadlo Evenepoelu, ki je zaostal 1:11, za njim pa je končal van Aert, ki se je v zadnjih kilometrih otresel Madsa Pedersena.

S svojo predstavo je lahko zelo zadovoljen tudi Mohorič, ki je na koncu z zaostankom 4:30 vpisal osmo mesto. To je bil njegov najboljši rezultat na dirki po Flandriji.

Tadej Pogačar je prišel do 111. zmage v profesionalni karieri.

Dirka po Flandriji 2026
FOTO: Twitter

* Izidi, po Flandriji, Antwerpen - Oudenaarde (278,2 km):

1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates-XRG) 6:20:07
2. Mathieu van der Poel (Niz/Alpecin-Premier Tech) + 0:34
3. Remco Evenepoel (Bel/Red Bull-BORA-hansgrohe) 1:11
4. Wout Van Aert (Bel/Visma-Lease a Bike) 2:04
5. Mads Pedersen (Dan/Lidl-Trek) 2:48
6. Jasper Stuyven (Bel/Soudal Quick-Step) 4:28
7. Florian Vermeersch (Bel/UAE Team Emirates-XRG) isti čas
8. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious) 4:30
9. Christophe Laporte (Fra/Visma-Lease a Bike) 5:22
10. Gianni Vermeersch (Bel/Red Bull-BORA-hansgrohe) isti čas

...

50. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) 7:59
89. Matevž Govekar (Slo/Bahrain-Victorious) 11:38

- odstop: 

Žak Eržen (Slo/Bahrain-Victorious),
Luka Mezgec (Slo/Jayco AlUla) ...

Poglavja:
Na vrh Potek dirke: med favoriti dolg Na Kwaremontu prva večja selek Napad za zmago 18 km pred cilj Med deseterico tudi Mohorič * Izidi, po Flandriji, Antwerp
kolesarstvo tadej pogačar dirka po flandriji spomenik

KOMENTARJI41

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
patria
05. 04. 2026 21.17
Ostali naj spremenijo šport. Dokler bo Pogi dirkal je bolje, da se s kolesarjenjem ne ukvarjajo. Niso konkurenčni niti malo.
Odgovori
+1
1 0
Kriss slo
05. 04. 2026 18.31
vec kot bo osvajal prej bo nehal..kot kaze ne vec kot 3 ,4 leta
Odgovori
-6
2 8
Kriss slo
05. 04. 2026 19.23
spet zaslepljenci talajo minuse..3,4 leta vrhunskega nivoja..potem bomo ekzoti v kolesarstvu..
Odgovori
-4
2 6
Insta Btc
05. 04. 2026 17.19
Vi niste normalni!!! Človek piše zgodovino, Pogačar pa četrta novica. Pred njim celo neka lopovska kraljeva družina. Sramota!!!
Odgovori
+17
22 5
aviktora
05. 04. 2026 17.56
Res sramota.
Odgovori
+8
10 2
Tho mp son
05. 04. 2026 17.59
O kakšni "zgodovini" ti govoriš ? Pedale ljudje vrtijo že stoletja , on pa dirka zase in za svoj žep !
Odgovori
-12
5 17
poper00
05. 04. 2026 18.20
Tho mp son za čigav žep pa naj bi dirkal za tvoj kot ti delaš za druge.In ja piše zgodovino ,ker to še na tak način ni pred njim nihče delal.Gledajo ga miljone ljudi.Danes jih je bilo kakih miljon ob progi in zelo je prizadet ,ker ga ti ne maraš.
Odgovori
+9
12 3
NkMaribor
05. 04. 2026 17.09
No dobro zanj a kaj me to pomaga?Bolj vesel za Van Arta.
Odgovori
-18
6 24
Podlesničar
05. 04. 2026 17.07
Lahko smo zelo veseli, da lahko spremljamo našega kolesarja v zlati dobi dopinga. Očitno so arabski miljoni kupili cel sport, z uci vred in zdaj spremljamo ta cirkus za naivne ovčke.
Odgovori
-24
6 30
nastjamarko
05. 04. 2026 18.02
Tvoj nick te opiše v celoti
Odgovori
+9
10 1
poper00
05. 04. 2026 18.21
In teh ovčk je na miljone ampak one ne vejo nič samo ti si najbolj pameten.
Odgovori
+3
4 1
Podlesničar
05. 04. 2026 19.20
So vas dobro scentrifugirali...
Odgovori
-4
1 5
poper00
05. 04. 2026 21.08
Pri tebi niso imeli kaj.Kako se kaj počutiš kot majhna škodoželjna p....A je teškoŠ
Odgovori
+1
1 0
sukar 1
05. 04. 2026 17.03
bravo Tadej, klobuk dol...ne moreš verjeti, da tule nekateri slaboumneži ne razumejo, kaj komentirajo....
Odgovori
+18
22 4
flojdi
05. 04. 2026 17.00
Lepo.da je strl in nadredil vse ostale.
Odgovori
+10
14 4
Desno
05. 04. 2026 16.55
Važno da ni zmagal Janša Haha kaj ne levaki
Odgovori
-19
5 24
StAnalitik
05. 04. 2026 16.58
A si ok?
Odgovori
+15
17 2
Podlesničar
05. 04. 2026 17.03
Bolnik
Odgovori
+1
10 9
J Kvas
05. 04. 2026 17.23
Desnakom ni pomoči.
Odgovori
-5
5 10
poper00
05. 04. 2026 18.22
Ja in kaj imaš zdaj od tega.Butec ostaja butec ampak ti tam še nisi.
Odgovori
+0
2 2
G. Papež
05. 04. 2026 16.55
Adijo pamet, bravo, bravo💪
Odgovori
+13
15 2
patria
05. 04. 2026 16.53
Za vse ostale t.i. kolesarje: " raje petje trenirat sah ali balinanje. Niti malo niste konkurenčni. Ko Pogi konca kariero lahko ponovno zajahate kolo".
Odgovori
+0
4 4
Diego14
05. 04. 2026 16.53
Samo da ni Janša
Odgovori
-19
2 21
turkiz
05. 04. 2026 16.53
Neverjetno. Zdaj pa Pariz - Roubaix. Škoda da ne združi Tour, Giro in Vuelto...izgleda da mu je svetovno prvenstvo več in to ne gre v urnik...hm enkrat bi vsaj poizkusil. Res je fenomen..bravo ,bravo..
Odgovori
+15
18 3
St. Gallen
05. 04. 2026 16.53
Odermatt kolesarjev
Odgovori
+3
10 7
ImamLastnoMnenje
05. 04. 2026 17.09
Kvečjemu obratno!
Odgovori
+4
6 2
Slavko BabIč
05. 04. 2026 16.50
Bravo!
Odgovori
+15
17 2
Podlesničar
05. 04. 2026 16.41
Bruleska, Dopeačar did it again... 🤣🤣🤣
Odgovori
-27
2 29
StAnalitik
05. 04. 2026 16.59
Podlesničar kaj so s teboj počeli,ko si bil otrok? A ti je.kdo storil sioo,si padel kam
Odgovori
+14
16 2
Podlesničar
05. 04. 2026 17.10
Očitno si od včeraj.
Odgovori
-11
2 13
motorist_mb
05. 04. 2026 16.38
Z lahkoto 🏆🏆🏆 Predator 👏👏👏
Odgovori
+19
21 2
motorist_mb
05. 04. 2026 16.22
Pubec greeeee 💪
Odgovori
+20
22 2
gullit
05. 04. 2026 16.19
Evo Pogačar je odvrgel rokavici ter kmalu zate pospešil in se otresel van der Poela. Gremo do konca
Odgovori
+18
20 2
alenka.NN
05. 04. 2026 14.47
A lahko navijam za Mohoriča in ostale Slovence, ko ste vsi tolk napaljeni na Pogija....
Odgovori
+2
13 11
Sportsman74
05. 04. 2026 14.56
Seveda lahko, saj tudii navijamo za ostale naše, 🇸🇮
Odgovori
+25
27 2
Podlesničar
05. 04. 2026 14.18
Mauro spet zabelil žgance na polno... 😂
Odgovori
-21
2 23
sbštajerec
05. 04. 2026 16.14
Tebi bi jih morali skuhati da ti obnovijo kaksno sivo celico ce jo se imas kaksno
Odgovori
+18
21 3
StAnalitik
05. 04. 2026 17.00
Nima smisla,ker se mu ne obnabljajo.Jih nima
Odgovori
+6
9 3
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615