Pogačar pošolal konkurenco za tretjo zmago na dirki po Flandriji

Pogačar je še tretjič dobil najprestižnejšo belgijsko dirko na koledarju. FOTO: Profimedia

"Nora dirka. Ne vem, kaj naj sploh rečem. Neverjetno zahtevno je bilo. Šlo je za igro živcev, čakali smo se, ampak še vedno je bilo treba vrteti pedala na vso moč. Vesel sem bil, ker smo dobro sodelovali, kar mi je šlo v korist," je takoj po 111. zmagi kariere povedal Tadej Pogačar. Slovenski as je bil dolgo v vodstvu skupaj z Mathieujem van der Poelom, s katerim sta dobro sodelovala in tako Remcu Evenepoelu preprečila, da bi se vrnil na čelo dirke. "Zagotovo si nisem želel, da bi se Remco vrnil, ker vem, kako vzdržljiv je. Vedno te lahko prehiti na koncu. Skušala sva držati prednost in to nama je uspelo," je pojasnil. Na zadnjem vzponu na Kwaremont 18 kilometrov pred ciljem se je otresel še van der Poela za zanesljivo zmago. To je bila šele njegova tretja dirka v tej sezoni, po Strade Bianche in Milano–Sanremo je dobil tudi Flandrijo.

"Ne dirkam veliko, ko pa, je vedno pritisk, da moram zmagati. Za zdaj gre vse kot po maslu, zaradi česar sem presrečen," je za organizatorje še pristavil Pogačar in se nato zazrl proti naslednjemu vikendu, ko bo lovil nov mejnik v svoji karieri – prvo zmago na severnem peklu od Pariza do Roubaixa. "Na kockah bom skušal predvsem uživati," je napovedal. In glede na njegovo trenutno formo je zelo verjetno, da bo na kultnem velodromu v Roubaixu roke prvič v karieri zmagoslavno dvignil v zrak.

Pogačar se je zadnjega tekmeca otresel 18 km pred ciljem. FOTO: Profimedia

Potek dirke: med favoriti dolgo tudi Mohorič

Do prve odmevne "akcije" na dirki je prišlo 103 kilometre pred ciljem, ko je Pogačarjeva ekipa UAE Emirates XRG z napadom razbila glavnino. V skupini s favoriti je ostalo zgolj 16 kolesarjev, med katerimi pa so bili vsi glavni pretendenti za zmago, med njimi tudi kapetan Bahrain Victoriousa Matej Mohorič. Že zgodaj se je sicer izoblikovala skupina 13 ubežnikov, ki je imela največ pet minut prednosti, a je bilo vseskozi jasno, da ubežniki prednosti ne bodo mogli zadržati do konca. Ujeti so bili okoli 80 km pred ciljem.

Na Kwaremontu prva večja selekcija

57 kilometrov pred ciljem je Pogačar znova pretresel dirko, ko je pospešil ob vzponu na znameniti Kwaremont (2,1 km s 4,3-odstotnim naklonom). Mathieu van der Poel se je hitro znašel v težavah, vendar se je do vrha uspel povsem približati slovenskemu šampionu. Stik s favoritoma je obenem držal tudi domači adut Remco Evenepoel, medtem ko sta Wout van Aert in Mads Pedersen zaostala za nekaj usodnih sekund.

Na naslednjem vzponu na Paterberg (0,4 km z 8,4-odstotnim naklonom) je Pogačar še enkrat pospešil in se otresel še Evenepoela. Belgijec je na vrh prišel s petimi sekundami zaostanka in videti je bilo, da bi se morda še lahko vrnil, vendar sta Pogačar in van der Poel narekovala zares silovit tempo in tako zatrla upe ogromne množice ob progi na domačo zmago.

Napad za zmago 18 km pred ciljem

Ko sta vodilna zadnjič na dirki pripeljala pod vznožje Kwaremonta, je Pogačar še enkrat pospešil in se tokrat otresel tudi svojega največjega tekmeca. Van der Poel je na vrh vzpona prišel s šestimi sekundami zaostanka, medtem ko je Evenepoel izgubil še dodatne pol minute, s čimer je bilo njegovih sanj dokončno konec.

Med deseterico tudi Mohorič

Tudi Nizozemec, sicer trikratni zmagovalec Flandrije, pa se v zadnjih 15 kilometrih ni uspel več približati Pogačarju, ki je slavil s prednostjo 34 sekund. Volk s Klanca pri Komendi je obenem ubranil lansko zmago. Zadnji zaporedni zmagovalec Flandrije je bil pred tem leta 2014 Švicar Fabio Cancellara. Tretje mesto je pripadlo Evenepoelu, ki je zaostal 1:11, za njim pa je končal van Aert, ki se je v zadnjih kilometrih otresel Madsa Pedersena. S svojo predstavo je lahko zelo zadovoljen tudi Mohorič, ki je na koncu z zaostankom 4:30 vpisal osmo mesto. To je bil njegov najboljši rezultat na dirki po Flandriji.

* Izidi, po Flandriji, Antwerpen - Oudenaarde (278,2 km):