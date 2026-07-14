Pogačar pustil jasno sporočilo: Žvižgi mi zgolj vlijejo še več moči

"Za nami je izjemen dan. Ekipa je opravila sijajno delo, etapo pa smo si posebej označili že pred časom. Tukaj me je Jonas pred dvema letoma povsem zasluženo premagal v sprintu, danes pa sem imel podobno povsem uničene noge na cilju kot pred dvema letoma," je v prvem odzivu za organizatorje dejal Tadej Pogačar.
"Užival sem. V zaključku vse do zadnjih kilometrov nisem vedel, da bom zmagal. Potem sem se spomnil, da je danes dan Bastilje in da moram počastiti rumeno majico. Ob cesti je bilo ogromno navijačev, a tudi nekaj takšnih, ki so nam žvižgali. Tem sporočam, da so nam dali le še več moči," se je še na zadnje kilometre ozrl slovenski as.
Priznal je, da je imel zaradi dogajanja izpred dveh let na teh cestah, trasa je bila v zadnjih 35 km povsem enaka, nekaj dvomov, a so bili ti odveč. "Do tega trenutka je bil Tour za nas popoln, tudi trase so nam odgovarjale. Danes so bili klanci za vsakega od nas primerni, da smo opravili svoje delo. Na koncu sem na srečo lahko končal njihovo delo," je dodal.
"Nikoli ne veš, kako dolgo bodo ti trenutki trajali, zato moramo biti za vsakega hvaležni, še posebej, ker lahko dirkamo na največji preizkušnji na svetu, in to niti ne tako daleč od doma. Veliko slovenskih zastav sem videl in neizmerno uživam na dirki," je še zaključil vodilni na Touru.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.