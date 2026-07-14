Pogačar pustil jasno sporočilo: Žvižgi mi zgolj vlijejo še več moči

"Za nami je izjemen dan. Ekipa je opravila sijajno delo, etapo pa smo si posebej označili že pred časom. Tukaj me je Jonas pred dvema letoma povsem zasluženo premagal v sprintu, danes pa sem imel podobno povsem uničene noge na cilju kot pred dvema letoma," je v prvem odzivu za organizatorje dejal Tadej Pogačar.

"Užival sem. V zaključku vse do zadnjih kilometrov nisem vedel, da bom zmagal. Potem sem se spomnil, da je danes dan Bastilje in da moram počastiti rumeno majico. Ob cesti je bilo ogromno navijačev, a tudi nekaj takšnih, ki so nam žvižgali. Tem sporočam, da so nam dali le še več moči," se je še na zadnje kilometre ozrl slovenski as.