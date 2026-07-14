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Kolesarstvo

Pogačar pustil jasno sporočilo: Žvižgi mi zgolj vlijejo še več moči

Lyon, 14. 07. 2026 18.07 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
Lu.M STA
Tadej Pogačar

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar nadaljuje s svojo prevlado na letošnji Dirki po Franciji. 27-letnik je v svojem slogu pobegnil konkurenci in vse pustil v prahu. Pogačarjeva dominanca je očitno privabila tudi število nejevoljnih navijačev, ki so Slovencu ob cesti namenili nekaj žvižgov. Tem je jasno sporočil, da mu je njihovo početje vlilo še več moči.

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar
FOTO: Profimedia

"Za nami je izjemen dan. Ekipa je opravila sijajno delo, etapo pa smo si posebej označili že pred časom. Tukaj me je Jonas pred dvema letoma povsem zasluženo premagal v sprintu, danes pa sem imel podobno povsem uničene noge na cilju kot pred dvema letoma," je v prvem odzivu za organizatorje dejal Tadej Pogačar.

"Užival sem. V zaključku vse do zadnjih kilometrov nisem vedel, da bom zmagal. Potem sem se spomnil, da je danes dan Bastilje in da moram počastiti rumeno majico. Ob cesti je bilo ogromno navijačev, a tudi nekaj takšnih, ki so nam žvižgali. Tem sporočam, da so nam dali le še več moči," se je še na zadnje kilometre ozrl slovenski as.

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar
FOTO: Profimedia

Priznal je, da je imel zaradi dogajanja izpred dveh let na teh cestah, trasa je bila v zadnjih 35 km povsem enaka, nekaj dvomov, a so bili ti odveč. "Do tega trenutka je bil Tour za nas popoln, tudi trase so nam odgovarjale. Danes so bili klanci za vsakega od nas primerni, da smo opravili svoje delo. Na koncu sem na srečo lahko končal njihovo delo," je dodal.

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"Nikoli ne veš, kako dolgo bodo ti trenutki trajali, zato moramo biti za vsakega hvaležni, še posebej, ker lahko dirkamo na največji preizkušnji na svetu, in to niti ne tako daleč od doma. Veliko slovenskih zastav sem videl in neizmerno uživam na dirki," je še zaključil vodilni na Touru.

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KOMENTARJI7

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prost1
14. 07. 2026 19.33
Neverjetno. Najbrž največji vseh časov. Vsako leto še boljši. Veselim se gledanja dirk še naslednjih 10 let. Najprej kako bo Pogačar še naprej prevladoval, po zaključku njegove kariere pa kako bodo dirke na novo potekale.
Odgovori
0 0
Magnezij400
14. 07. 2026 19.26
Čudno da kolesarji Francije še niso vsi črni še edin belski šport pa skoki
Odgovori
-2
1 3
Brus1234
14. 07. 2026 19.24
Težko je gledat tak sport kjer en uživa, sto drugih pa trpi in so zafrustrirani do konca. Kaj jim dela Pogi? Čestitke!!
Odgovori
-3
1 4
detect
14. 07. 2026 18.53
kultura navijačev.
Odgovori
+10
12 2
kekyooo
14. 07. 2026 18.52
kralj!
Odgovori
+8
11 3
mužet
14. 07. 2026 18.39
Bravo Pogi. Legenda
Odgovori
+16
20 4
medvedJEkriv
14. 07. 2026 18.38
BRAVO!
Odgovori
+15
19 4
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