Pogačar dahnil DA, Slovenija z najboljšim na UCI-jevi lestvici na SP

Slovenija je kolesarska velesila, kar mojstri vrtenja pedal dokazujejo na vsaki od dirk, na katerih se pojavijo. Če se na startu pojavi kdo od treh najvidnejših slovenskih kolesarjev zadnjih let, sanje o uvrstitvi na zmagovalni oder niso prepovedane. Primož Roglič je po vrnitvi z dirke po Italiji na novinarski konferenci pred sprejemom na Kongresnem trgu povedal, da ga na svetovnem prvenstvu ne bo. Enako odločitev je med dirko po Franciji z javnostjo delil Matej Mohorič .

Vse do danes je bilo odprto vprašanje, ali bo slovenski dres na svetovnem prvenstvu v Glasgowu oblekel najboljši kolesar na lestvici Mednarodne kolesarske zveze (UCI) in najboljši mladi kolesar 110. dirke po Franciji Tadej Pogačar .

Moško cestno ekipo bodo sestavljali še Domen Novak, Matevž Govekar, Kristijan Koren, Tilen Finkšt, Jaka Primožič in Anže Skok.

In mladenič s Klanca pri Komendi je danes razveselil selektorja Uroša Murna, ko je potrdil nastop na svetovnem prvenstvu. Da si tega želi, je namignil že na novinarski konferenci po drugi etapni zmagi letošnjega Toura v Le Marksteinu. Dejal je, da si tega želi, a bo vse odvisno od regeneracije po drugi tritedenski dirki sezone. In očitno si je napolnil baterije in bo na čelu slovenske ekipe na naslednjem vrhuncu sezone.