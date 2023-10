Dirka po Lombardiji: do cilja slabih 40 kilometrov

V dresu Jumbo-Visme bo kariero, kot je potrdil za Eurosport/GCN, nadaljeval Jan Tratnik , ki bo skušal Rogliču pomagati do druge zmage na kolesarskih spomenikih. Eno ima iz Liegea pred tremi leti.

Pogačar in Roglič sta bila zadnje dni dejavna na manjših italijanskih klasikah, starejši je dobil preizkušnjo po Emiliji, tudi dirko po treh dolinah Vareseja pa je končal tik pred mlajšim rojakom na četrtem mestu. Oba ob koncu sezone formo stopnjujeta prav za Lombardijo.

Na dirko so se ob treh Slovencih in Evenepoelu podali še skriti favorit, olimpijski prvak Richard Carapaz iz Ekvadorja, Španec Enric Mas, Rus Aleksandr Vlasov ter ob številnih ostalih odličnih kolesarjih še britanska dvojčka Simon in Adam Yates, slednji sicer kot Pogačarjev moštveni kolega.