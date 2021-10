Pogačar, Roglič in Mohorič v Lombardiji zaključujejo zgodovinsko sezono

Zadnja dirka sezone v Evropi letos poteka drugo soboto v oktobru, in sicer v Lombardiji. Jutri bodo zgodovinsko sezono za slovensko kolesarstvo na klasiki odpadlega listja med drugimi zaključili tudi Matej Mohorič, Primož Roglič in Tadej Pogačar. Letošnja zmagovalca Vuelte in Toura sta med favoriti za zmago na 239 kilometrov dolgi dirki.

Po odlični formi v zadnjem delu sezone je Primož Roglič glavni favorit za zmago na dirki, ki se bo začela ob obali jezera Como in končala v Bergamu. V zadnjem tednu je zmagovalec letošnje Vuelte prepričljivo zmagal na kar dveh enodnevnih dirkah v Italiji (Giro dell'Emilia in dirka od Milana do Torina). Razgibana proga je Trboveljčanu pisana na kožo, čeprav se letos ne zaključi z vzponom. Dirko od Milana do Torina je na četrtem mestu zaključil eden Rogličevih glavnih tekmecev in junak letošnjega Tour de Francea, Tadej Pogačar, ki po zmagi v Franciji ni zmagal na nobeni od naslednjih devetih dirk. Kljub temu bo sezono zaključil kot svetovna številka ena. Po navadi zmagovalci najprestižnejše kolesarske dirke na svetu preostanek sezone počivajo, ampak Pogačar se ne ustavlja. Spopadel se bo s številnimi vzponi, ki bodo na koncu odgovorni za skupno kar 4500 metrov višinske razlike. Ob morebitni zmagi bi Pogačar postal prvi kolesar po Eddyju Merckxu, ki bi v isti sezoni zmagal na Dirki po Franciji in kar dveh t. i. "spomenikih". Aprila je namreč zmagal tudi na dirki Bastogne–Liege–Bastogne. Aktualni svetovni prvak Julian Alaphilippe je dirko od Milana do Torina zaključil na 25. mestu, kljub temu pa še vedno velja za enega glavnih tekmecev slovenskih asov. Remco Evenepoel je cestno dirko na domačem svetovnem prvenstvu končal šele na 62. mestu, kljub temu pa bo klasika odpadlega listja zanj zelo posebna, saj se vrača na mesto hudega padca. Lansko dirko je namreč začel kot eden od favoritov, zaključil pa hudo poškodovan po padcu v Grapo na spustu Muro di Sormano. Dolga rehabilitacija je bila očitno uspešna, saj je prejšnji teden zmagal na enodnevni dirki Coppa Bernocchi. icon-expand Matej Mohorič, Jan Polanc, Primož Roglič, Tadej Pogačar in Luka Mezgec FOTO: AP Matej Mohorič se po 14. mestu na cestni dirki na svetovnem prvenstvu in 13. mestu na cestni dirki na evropskem prvenstvu v Lombardijo odpravlja v upanju na boljšo uvrstitev od 56. mesta, ki ga je tu dosegel na svojem edinem nastopu leta 2018. Dirko bosta v Comu začela tudi moštveni kolega Pogačarja Jan Polanc in 26-letnik iz Dolenje vasi Domen Novak.