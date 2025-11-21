Svetli način
Kolesarstvo

Pogačar s tekmeci uživa v padlu in dirkanju na simulatorju

Brescia, 21. 11. 2025 20.58

S.V. , M.F.
Tadej Pogačar, najboljši kolesar na svetu in štirikratni zmagovalec dirke po Franciji, se je po naporni sezoni za kratek čas umaknil od kolesarskih obveznosti, kljub temu pa mu ne manjka tekmovalnega naboja. Tokrat ne na dveh kolesih, temveč na igrišču za padel in v dirkaškem simulatorju, kjer se je v sproščenem vzdušju družil s svojimi največjimi tekmeci in prijatelji iz karavane.

Daleč od kolesa in zahtevnih dirk so se mojstri vrtenja pedal zbrali na tradicionalnem druženju klientov italijanskega kolesarskega agenta Alexa Carrere, med katerimi je največji zvezdnik seveda Tadej Pogačar. Na obrobju Brescie so se zabavali ob igranju padela in vožnji simulatorjev. Zadnja sprostitev pred skorajšnjim začetkom priprav.

kolesarstvo pogačar padel
