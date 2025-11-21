Pogačar s tekmeci uživa v padlu in dirkanju na simulatorju

Tadej Pogačar, najboljši kolesar na svetu in štirikratni zmagovalec dirke po Franciji, se je po naporni sezoni za kratek čas umaknil od kolesarskih obveznosti, kljub temu pa mu ne manjka tekmovalnega naboja. Tokrat ne na dveh kolesih, temveč na igrišču za padel in v dirkaškem simulatorju, kjer se je v sproščenem vzdušju družil s svojimi največjimi tekmeci in prijatelji iz karavane.