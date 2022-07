Pogačar s tretjim mestom še povečal svojo prednost, etapa van Aertu

Belgijec Wout van Aert je na ciljnem sprintu v Lozani dobil osmo etapo dirke po Franciji. Tretji je bil nosilec rumene majice Tadej Pogačar, ki je zavoljo štirih bonifikacijskih sekund še povečal prednost v skupnem seštevku. V času zmagovalca je na 14. mestu v cilj prišel tudi Primož Roglič.

icon-expand Wout van Aert je v cilju za nekaj metrov prehitel Michaela Matthewsa in Tadeja Pogačarja. FOTO: AP

Zadnji ubežnik Fred Wright je bil ujet še pred najstrmejšim delom sklepnega vzpona osme etape do olimpijskega stadiona v Lozani. Nato se je na čelo postavila ekipa UAE Emirates, pred Tadejem Pogačarjem sta bila še Rafal Majka in Brandon McNulty, vendar nista narekovala tako huronskega tempa, da bi se otresla težjih kolesarjev, ki so na svojo priložnost prežali na ciljnem sprintu. Na koncu je kot prvi ciljno črto prečkal Wout van Aert, ki je še povečal svojo prednost v boju za zeleno majico. Drugi je bil Michael Matthews, tretji pa prav nosilec rumene majice Pogačar, ki je v primerjavi s konkurenti v skupnem seštevku pridobil nove štiri sekunde. Pred drugouvrščenim Jonasom Vingegaardom ima sedaj 39 sekund prednosti. "Malce sem razočaran, ker zmaga ni bila daleč. Bilo je zabavno. Najprej se je vleklo, bilo je zelo toplo. Zadnji vzpon pa mi je bil zelo všeč. Morda sem v sprintu preveč čakal in van Aert me je prehitel s 'trojno' hitrostjo. Razočaranje je, a tretje mesto je še vedno odličen rezultat," je etapo in rezultat povzel kapetan emiratov. Če bi 23-letnik s Klanca pri Komendi osvojil vsaj drugo mesto, bi prevzel tudi vodstvo v razvrstitvi najboljših hribolazcev. "Nisem imel v planu, da bi osvojil pikčasto majico. Vozili smo nekoliko bolj rezervirano, skušali smo se odpočiti. Ampak na koncu se je ponudila priložnost za zmago, zato sem seveda poskušal," je še pojasnil Pogačar. "Presrečen sem zaradi zmage. Toliko bolj, ker sem izkoristil lepo priložnost za točke v boju za zeleno majico. Vesel sem, da je ekipa vložila veliko truda, da je ujela ubežnika. Nato pa sem moral dokončati to delo," je bil v cilju pred mikrofonom organizatorjev zadovoljen belgijski član Jumbo-Visme. "Ciljni klanec je bil bolj zahteven, kot se je morda zdelo. Boriti sem se moral, da sem ostal na Pogačarjevem kolesu. Na srečo je bilj cilj nekoliko bolj ravninski. Izkoristil sem priložnost."

icon-expand Tadej Pogačar je v petek prvič vozil z rumeno majico in jo ubranil na najboljši možen način – z etapno zmago. FOTO: AP

Že od začetka smo spremljali poskuse pobegov, a je glavnina narekovala precej visok tempo. Zmotil je ni niti skupinski padec, v katerega se je ujel tudi trenutno vodilni Tadej Pogačar, ki je na srečo nadaljeval brez večjih posledic. "Padel sem na tla, ampak ni bilo hudo. To je bil eden blažjih padcev v moji karieri. Nič hujšega. Hitro smo prišli nazaj v glavnino in vse je bilo v redu," je o padcu povedal po etapi. Naposled se je le izoblikovala ubežna skupina, v kateri so bili Mattia Cattaneo (Quick Step Alpha Vinyl), Fred Wright (Bahrain Victorious) in Frederik Frison (Lotto Soudal). Njihova največja prednost je znašala tri minute in pol. Naskok pa ni bil dovolj velik, da bi imeli v ospredju realne upe na etapno zmago. Kot prvi izmed ubežnikov je popustil Frison. Čeprav sta Cattaneo in Wright složno sodelovala, je bila njuna prednost iz minute v minuto manjša. Osem kilometrov do cilja je omagal Italijan Cattaneo in 23-letni Britanec je ostal zadnji pred glavnino, ki je bila vse bližje. Na zadnjem vzponu do olimpijskega stadiona v Lozani, 3,5 kilometre in pol do konca je bilo bega dokončno konec. Na čelo se je postavila ekipa UAE Emirates za Tadeja Pogačarja, zmagovalca pa je, čeprav so mnogi napovedovali nasprotno, odločil ciljni sprint.

Trojica ubežnikov ni imela pravih možnosti Trasa 186 kilometrov dolge osme etape od Doleja do Lozane je bila pisana na kožo ubežnikom. Štiri kategorizirani vzponi, dva tretje in dva četrte kategorije. Obenem so organizatorji etapo umestili med dve gorski (po prvi v petek v nedeljo sledi še druga, op. a.), tako da je bilo pričakovati, da bodo favoriti za rumeno majico tokrat nekoliko varčevali z močmi. Na koncu se je izkazalo, da je bila ubežna trojica prešibka, da bi zdržala vse do cilja.

Težave s koronavirusom tudi v vodilni ekipi Pred startom osme etape je karavano pretresla novica o prvih okužbah s koronavirusom. Kot prvi se je od domače dirke moral posloviti Geoffrey Bouchard, kolesar ekipe AG2R Citröen. Zatem pa so iz ekipe UAE Emirates močno prestrašili vse slovenske ljubitelje kolesarstva, ko so spočili, da je tudi v njihovem taboru prišlo do okužbe. Posloviti se je moral pomočnik Tadeja Pogačarja Vegard Stake Laengen.