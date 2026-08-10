Pogačar šaljivo o Žigartovi: Včasih je težko biti njen fant

Tadej Pogačar je na ženski izvedbi preizkušnje, ki jo je sam osvojil že petkrat, pesti stiskal za svojo zaročenko Urško Žigart . Nanj je v Nici naletela belgijska novinarka Linde Merckpoel in slovenskega kolesarskega asa v šaljivem intervjuju obravnavala kot navadnega smrtnika, Pogačar pa je tako pokazal plat, ki jo sicer vidimo zelo redko.

Pojasnil je, da prihaja iz Slovenije in za Žigartovo navija zato, ker je njegova zaročenka. "Tudi jaz sem kolesar, včasih kolesariva skupaj, vendar me pogosto pusti zadaj. Jaz običajno kolesarim samo na kavo," je povedal Pogačar in dodal, da je včasih težko biti partner Žigartove, ki jo je Merckpoelova opisala kot zelo poznano kolesarko.

"Deluješ kot zelo dober fant," je dejala novinarka. "Poskušam biti, ampak ona je boljša punca," je odvrnil Pogačar, ki je v nadaljevanju prejel nadvse edinstveno darilo.

Merckpoelova mu je podarila majico z napisom "HAB", kar pomeni "husbands and boyfriends" oziroma "možje in fantje". Gre za moško različico izraza "WAG", kar pomeni "wives and girlfriends" in se pogosto uporablja za "žene in partnerke" športnikov.