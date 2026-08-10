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Kolesarstvo

Pogačar šaljivo o Žigartovi: Včasih je težko biti njen fant

Nica, 10. 08. 2026 18.10 pred 5 urami 1 min branja 1

Avtor:
A.M.
Tadej Pogačar THUMB

Urška Žigart je pogosto predstavljena kot partnerka Tadeja Pogačarja, na zadnji etapi ženske različice dirke po Franciji pa sta se vlogi zamenjali. Slovenski as je tam navijal za svojo zaročenko, kot zvest navijač in partner pa je bil prikazan tudi v intervjuju za belgijsko Sporzo.

Tadej Pogačar je na ženski izvedbi preizkušnje, ki jo je sam osvojil že petkrat, pesti stiskal za svojo zaročenko Urško Žigart. Nanj je v Nici naletela belgijska novinarka Linde Merckpoel in slovenskega kolesarskega asa v šaljivem intervjuju obravnavala kot navadnega smrtnika, Pogačar pa je tako pokazal plat, ki jo sicer vidimo zelo redko.

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Pojasnil je, da prihaja iz Slovenije in za Žigartovo navija zato, ker je njegova zaročenka. "Tudi jaz sem kolesar, včasih kolesariva skupaj, vendar me pogosto pusti zadaj. Jaz običajno kolesarim samo na kavo," je povedal Pogačar in dodal, da je včasih težko biti partner Žigartove, ki jo je Merckpoelova opisala kot zelo poznano kolesarko.

"Deluješ kot zelo dober fant," je dejala novinarka. "Poskušam biti, ampak ona je boljša punca," je odvrnil Pogačar, ki je v nadaljevanju prejel nadvse edinstveno darilo.

Merckpoelova mu je podarila majico z napisom "HAB", kar pomeni "husbands and boyfriends" oziroma "možje in fantje". Gre za moško različico izraza "WAG", kar pomeni "wives and girlfriends" in se pogosto uporablja za "žene in partnerke" športnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pogačar je majico takoj oblekel in v njej navijal za svojo zaročenko, ki je zadnji dan devetetapne dirke sklenila na 19. mestu, sicer pa preizkušnjo končala na 48. mestu.

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KOMENTARJI1

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nikagaja
10. 08. 2026 20.49
prav prijeten pobič tale tadej.
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