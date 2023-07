Pogačar zadovoljen s Tourom: Sam sem se zlomil, nihče drug me ni

24-letnik s Klanca pri Komendi seveda ni skrival dejstva, da glavnega cilja ni izpolnil. A glede na vse okoliščine in poškodbo, ki jo je staknil nekaj tednov pred začetkom in mu je močno otežila priprave, sta drugo mesto in dve etapni zmagi zadovoljiv izplen.

"Super zadovoljen sem z dvema etapnima zmagama in belo majico. Tudi Adam (Yates) je prišel do etapne zmage, oblekel je rumeno majico in končal na tretjem mestu. V soboto bom zadnjič v beli majici, potem ne bom več v tej kategoriji. Za mano je dober Tour in dobra sezona. Super ponosen sem, da sem kljub vsem padcem končal na tak način," je črto pod 110. dirko po Franciji, ki se bo s parado šampionov jutri zaključila na Elizejskih poljanah, potegnil Tadej Pogačar .

Rivalstvo bo še trajalo, lahko da se mu pridruži nov "gangster"

Ne glede na končni razplet je lahko Pogačar še kako ponosen tudi na vse napete boje z Vingegaardom, ki so, sploh v prvih dveh tednih, navduševali kolesarsko občinstvo. Dansko-slovenski par si je že tretje leto zapored razdelil najvišji stopnički v skupnem seštevku, Pogačar pa pravi, da se bo rivalstvo še nadaljevalo.

"Jonas je bil kot lani tudi letos spet fenomenalen. Imel je dva izvrstna dneva, ko se nisem mogel kosati z njim. Kljub temu sva uprizorila številne razburljive etape in dobre boje. Za navijače je bilo zelo zanimivo. Zanj imam ogromno spoštovanja. Trenutno je najboljši kolesar za Tour, ki mu zelo ustreza. Mislim, da je pred nama svetla prihodnost, da se bova v prihodnje še borila," se je v prihodnost že zazrl kapetan Emiratov, potem pa v smehu dodal, da se nikoli ne ve, kdaj se bo boju pridružil kak nov "gangster".

Ne Jumbo-Visma, Pogačar se je zlomil sam

Eden od vodilnih mož Jumbo-Visme Griescha Niermann je dejal, da so imeli v ekipi natančno razdelan načrt, kako zlomiti Tadeja Pogačarja. Sicer ga ni želel razkriti, a več kot očitno jim je uspel. Slovenski šampion se s tem ne strinja, saj pravi, da se je v zadnjem tednu zlomil predvsem sam.

"Edini trenutek, ko se me skušali zlomiti, je bil v šesti etapi. Na Marie Blanque (v peti etapi, op. a.) so me zlomili, ker je bil Jonas toliko boljši. Naslednji dan so me skušali dokončno pokončati, a sem odgovoril in dobil etapo. Sam sem se zlomil, nihče drug me ni," je zaključil Pogačar in z besedami, da bo na Touru 90-odstotno tudi prihodnje leto, že podžgal pričakovanja pred prihodnjo izvedbo dirke vseh dirk.