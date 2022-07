Pogačar samozavestno čaka začetek Toura

"V sredo je bila lepa predstavitev ekip. Bilo je veliko gledalcev, enkratno vzdušje, tako da moram reči, da sem resnično užival. Toda mi smo tukaj, da začnemo dirko in na to poln emocij komaj čakam. Tour je največja dirka na svetu in jaz sem vesel, da sem spet na njegovem startu," je nekaj komplimentov dirki in tudi danskim organizatorjem podaril kolesar ekipe UAE Emirates.

Pogačar je prepričan, da je v pripravah na Tour storil vse, kar je bilo v njegovi moči in dobro pripravljen čaka start. Po dirki po Sloveniji, na kateri je že pokazal svojo moč, je skupaj z ekipo odšel še na višinske priprave, ki so, kot sam pravi, uspele. "Forma je dobra, podatki s treningov vzpodbudni. Mislim, da sem približno tam, kjer sem bil lani, a bolj izkušen in samozavesten, s tem verjamem, da tudi močnejši. Toda šele dirka bo pokazala, ali je vse to res. Dodatni optimizem mi daje ekipa, ki je res močna, motivirana in mi lahko pomaga na vseh profilih etap. Res zaupam vanjo in to je zelo pomembno," je izkazal zaupanje v Rafala Majko in druge pomočnike mladi Slovenec.