Pogačar se bo po dolgem času pomeril z Vingegaardom

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) bo po mesecu in pol znova na tekmovalnem kolesu. Kot del močne zasedbe emiratov se bo predstavil na kriteriju po Dofineji. Ta se bo začel z razgibano prvo etapo od Domerata do Montlucon (195,8 km). Glavna tekmeca slovenskega asa bosta predvsem Danec Jonas Vingegaard in Belgijec Remco Evenepoel.