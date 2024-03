Pogačar še drugič zapored brez konkurence v Kataloniji

Tako kot v torek, ko je bila na sporedu prva gorska etapa s ciljem na Vallter, je Tadej Pogačar zmagovalca odločil na zadnjem vzponu. Najprej je sicer poskušal njegov najbližji zasledovalec v skupnem seštevku Mikel Landa (Soudal Quick–Step), ki se je odlepil od glavnine, a je imel volk s Klanca pri Komendi hitro pripravljen odgovor in si je s protinapadom privozil odločilno prednost, ki se je do cilja iz kilometra v kilometer večala, na koncu je znašala 48 sekund.

Lando so po Pogačarjevem pospeševanju ujeli zasledovalci, ki pa se jim je znova odlepil tri kilometre do konca in tako pokazal, da je trenutno drugi najmočnejši kolesar na dirki. Kot tretji je v cilj prišel Italijan Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), ki je na ciljni črti ugnal Wouta Poelsa (Bahrain Victorious) in Seppa Kussa (Visma Lease a Vike). Trojica je zaostala dobro minuto (+ 1:03).

Za Pogačarja je bila to tretja zmaga sezone (slavil je tudi na klasiki Strade Bianche, op. a.) in skupno že 66. v karieri. Obenem je na sijajni poti, da prvič po lanski izvedbi Pariz–Nica dobi enotedensko dirko. V skupnem seštevku Landa zaostaja 2:27, tretji Aleksandr Vlasov (Bora – hansgrohe) zaostaja za 2:55.

Do konca so na sporedu še štiri etape. V četrtek in petek sta na sporedu razgibani preizkušnji, kjer bi lahko priložnost dočakali tudi najboljši sprinterji, konec tedna pa sta na sporedu še dve gorski etapi. Dirka se bo v nedeljo zaključila v Barceloni.