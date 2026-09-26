Pogačar se je vrnil na ceste

Tadej Pogačar je na Dirki po Španiji, kjer je skušal dopolniti zbirko zmag na vseh treh tritedenskih dirkah, grdo padel 29. avgusta oziroma v osmi etapi. Ob padcu si je zlomil ključnico in vratno vretence, diagnosticirali pa so mu tudi pretres možganov.

Štiri tedne kasneje je 28-letnik že treniral na cesti, potem ko se je pred tem 15. septembra vrnil na treninge na domačem trenažerju. Danes je še zadnjič treniral z mavričasto majico, ki jo bo kmalu oddal novemu svetovnemu prvaku.