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Kolesarstvo

Pogačar se je vrnil na ceste

Monako, 26. 09. 2026 20.50 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Tadej Pogačar

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar se je po zlomu ključnice in stabilnem zlomu sedmega vratnega vretenca prvič vrnil na ceste v okolici svojega doma. Posnetke treninga na prostem po grdem padcu na španski Vuelti je delil na družbenih omrežjih in ob tem spomnil, da se vsaj za 12 mesecev poslavlja od mavričaste majice svetovnega prvaka.

Tadej Pogačar je na Dirki po Španiji, kjer je skušal dopolniti zbirko zmag na vseh treh tritedenskih dirkah, grdo padel 29. avgusta oziroma v osmi etapi. Ob padcu si je zlomil ključnico in vratno vretence, diagnosticirali pa so mu tudi pretres možganov.

Štiri tedne kasneje je 28-letnik že treniral na cesti, potem ko se je pred tem 15. septembra vrnil na treninge na domačem trenažerju. Danes je še zadnjič treniral z mavričasto majico, ki jo bo kmalu oddal novemu svetovnemu prvaku.

Tadej Pogačar je predčasno končal z letošnjo Vuelto
Tadej Pogačar je predčasno končal z letošnjo Vuelto
FOTO: Profimedia

Najboljši kolesar na svetu in petkratni zmagovalec Toura je na posnetku na Instagramu delil tudi razsežnosti oziroma brazgotine po operaciji, s katero so mu naravnali ključnico. Treninga na cesti se je udeležila tudi njegova zaročenka Urška Žigart, ki je po drugem zlomu čeljusti to sezono prav tako izpustila svetovno prvenstvo v Kanadi.

Pogačar je po informacijah svoje ekipe UAE Team Emirates-XRG, s katero je podaljšal pogodbo do konca sezone 2032, že končal sezono, čeprav se je znašel na enem od starih seznamov nastopajočih na EP v Sloveniji. Emirati so njegov nastop še enkrat zanikali, kot so pred dnevi poročali kolesarski spletni portali, med njimi tudi Cycling News.

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