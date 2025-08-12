Pogačar še naprej daleč spredaj, Roglič znova med najboljšimi petimi

V "top 5" sta tretji in četrti še Nizozemec Mathieu Van der Poel (4261) in Belgijec Wout Van Aert (3847). V najboljši deseterici je glede na prejšnjo lestvico dve mesti izgubil Danec Jonas Vingegaard (3239), ki je po novem osmi kolesar sveta.

Zmagovalec nedavne dirke po Poljski, Pogačarjev moštveni kolega Američan Brandon McNulty je po slavju skočil skočil za 27 mest in je po novem 38. kolesar sveta.

Svetovni prvak Pogačar pa je številka 1 na svetu vse od konca septembra 2021. Med preostalimi Slovenci so med prvimi 500 kolesarji še Matej Mohorič (525) na 183. mestu, Jakob Omrzel (282) je 325., Matevž Govekar (256) 343. in Jaka Marolt (163) 485. Vsi so zdrsnili po lestvici glede na prejšnjo.