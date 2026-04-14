Pogačar še naprej na vrhu lestvice, Van Aert napredoval

Tadej Pogačar ima na vrhu 11.610 točk, kar je 25 manj kot pretekli torek. V nov seštevek je namreč upoštevana kazen 25 točk zaradi smetenja zunaj za to predvidenih območij na dirki po Flandriji 5. aprila. Kljub temu ima 27-letni slovenski as še naprej skoraj 5000 točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem, Dancem Jonasom Vingegaardom (6885 točk). Tretji je ostal Pogačarjev moštveni kolega Isaac del Toro s 6711 točkami.

V prvi deseterici je najbolj napredoval Wout Van Aert, ki je v Roubaixu slavil drugo zmago na spomenikih. V sprintu je na slovitem velodromu André-Pétrieux ugnal prav Pogačarja in mu s tem vsaj še za eno leto preprečil dopolnitev zbirke vseh petih največjih enodnevnih dirk. Dve mesti je izgubil še en Pogačarjev ekipni kolega, Portugalec Joao Almeida, ki je osmi. Za eno mesto je zdrsnil tudi Nizozemec Mathieu van der Poel, ki je po obilici smole na Roubaixu in končnem četrtem mestu zdaj deveti. Skupni zmagovalec Baskije, 19-letni Francoz Paul Seixas, se vztrajno bliža najboljšim, zdaj je že 21. kolesar sveta, potem ko je pridobil še 11 mest. Od Slovencev je dve mesti pridobil Primož Roglič (36.), ki je v dežju in mrazu zadnje etape po Baskiji s tretjega zdrsnil na skupno 16. mesto. Po Baskiji je bil v posamičnih etapah enkrat četrti in enkrat tretji.

Od Slovencev so med 500 najboljšimi še Matej Mohorič (125.), Jakob Omrzel (269.), Matevž Govekar (305.), Žak Eržen (324.) in Gal Glivar (480.). Mohorič in Govekar sta na Pariz-Roubaixu odstopila, Eržen pa je bil ob debiju 58., a je za 148 mest napredoval zaradi petega mesta na Scheldeprijsu sredi prejšnjega tedna. Pogačar bo naslednjič dirkal 26. aprila na spomeniku Liege-Bastogne-Liege, kjer bo lovil tretjo zaporedno zmago. Nato ga skupaj z Rogličem ter Domnom Novakom in Janom Tratnikom čaka etapna dirka po Romandiji, ki se bo začela 28. aprila. Mohoriča in Glivarja, ki je minuli teden dirkal po Baskiji in bil v zadnji etapi četrti, pred tem v nedeljo čaka klasika Amstel Gold, Omrzela pa dan kasneje etapna dirka po Alpah. V seštevku držav je Slovenija ohranila četrto mesto, na vrhu je prepričljivo Belgija, sledita pa Danska in Francija.

Urška Žigart zaseda 49. mestno na lestvici Mednarodne kolesarske zveze. FOTO: Profimedia