Pogačar še naprej na vrhu, Slovenija zdrsnila na šesto mesto

Tadej Pogačar ima po drugem mestu na Touru zdaj na vrhu lestvice Ucija 7372,86 točke, najbližji zasledovalec je Belgijec Remco Evenepoel s 5540,21 točke. Tudi tretji je Belgijec, in sicer Wout Van Aert s 4887 točkami. Kljub zmagi na dirki po Franciji je na četrtem mestu ostal Jonas Vingegaard, ki je zbral 4677,57 točke. Jonas Vingegaard je ob koncu Toura potrdil, da bo dirkal na Vuelti, kjer bi lahko zbir točk še krepko povečal. Na dirki po Španiji bo nastopil tudi drugi najboljši Slovenec na lestvici Primož Roglič. Ta je zaradi premora po zmagi na dirki po Italiji ter priprav na špansko pentljo zdrsnil za tri mesta in je zdaj osmi kolesar sveta (3266,5 točke). Med najboljšimi 500 kolesarji so še štirje Slovenci. Matej Mohorič je kljub etapni zmagi na Touru zdrsnil za eno mesto in je po novem 46., Luka Mezgec je na 268. mestu, Jan Tratnik je 394., Gal Glivar pa 488. Uvrstitev države na lestvici določa zbir točk najboljših osmih kolesarjev. Ob omenjeni šesterici točke prispevata še zaradi težav s srcem upokojeni Jan Polanc (529.) ter Matevž Govekar (596.). Slovenija je zbrala 12.885 točk in zdrsnila na šesto mesto.