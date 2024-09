Pogačar še naprej trdno na čelu, Roglič zdaj peti

Drugi slovenski as Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) je po četrtem slavju na Vuelti napredoval na peto mesto s 4266 točkami, šesti pa je še en Belgijec Wout van Aert (Team Visma Lease a Bike), ki je pri 4245 točkah in zadnji, ki je presegel mejo 4000 točk.

Po seštevku držav se je Slovenija utrdila na drugem mestu in ima 18.262 točk. Vodilna Belgija je v seštevku osmih najboljših kolesarjev pri 24.523 točkah. Tretja je Španija.

Pri ženskah je na vrhu še naprej Belgijka Lotte Kopecky (SD Worx-Protime). Od Slovenk je najvišje Urška Žigart (Liv AlUla Jayco) na 101. mestu, sledita ji udeleženki olimpijskih iger Eugenia Bujak (UAE Team ADQ) in Urša Pintar (BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo) na 149. in 234. mestu. Slovenke so med državami na 25. mestu, medtem ko so najboljše tri Nizozemska, Italija in Belgija.