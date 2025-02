Pogačar bežal, pobral bonuse in povišal prednost

Na drugem mestu v skupnem seštevku je Britanec Joshua Tarling (Ineos Grenadiers), ki zaostaja 21 sekund. Belgijski sprinter Tim Merlier (Quickstep Soudal) je na koncu pobral slavo z etapno zmago, ko je ugnal Italijana Mattea Malucellija in Jonathana Milana, medtem ko je Tadej Pogačar (UAE Emirates XRG) zasedel 36. mesto.

"To ni bilo v načrtu. Z Domnom sva, kot večina kolesarjev, prihajala s premora za WC, prebijala sva se skozi skupino in spomnil sem se na lansko dirko po Kataloniji, ko sva z njim napadla ubežnike. Bila sva sama, bilo je zabavno in napadla sva. Oblikoval se je beg, sodelovala sva in uživala," je po varnem prihodu v cilj povedal športnik s Klanca pri Komendi, ki je tokrat navdušil z napadom 150 kilometrov pred ciljem. Po 50 kilometrih kolesarjenja si je ubežna skupina privozila že dobri dve minuti prednosti, 39 kilometrov pred ciljem pa jih je glavnina vendarle ujela.

Merlier piše zgodovino dirke

Belgijski kolesar Tim Merlier je dominiral v sprintu za zmago na etapi in postal sploh prvi mojster vrtenja pedal, ki se lahko pohvali s šestimi etapnimi zmagami na dirki po Združenih arabskih emiratih. Luka Mezgec (Jayco AlUla), ki je v začetku zaključnega sprinta močno pospešil in si privozil lepo prednost pred najbližjimi zasledovalci, je etapo končal na desetem mestu. Tretji Slovenec na dirki Domen Novak, ki je tudi tokrat zgledno pomagal Pogačarju, je vpisal 110. mesto (+02:30), skupno je 82. (+17:34), Mezgec pa je 111. (+20:43).