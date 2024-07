Pogačar: Še sam ne vem, zakaj sem danes poskusil

Toda Pogačar ni mogel iz svoje kože, saj je na predzadnjem klancu, prelazu Noyer, napadel in se hitro otresel svojih najbližjih zasledovalcev. Na vrhu je imel osem sekund naskoka pred Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step) in 14 pred Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike).

Etapa od Saint-Paul-Trois-Chateauxa do Superdevoluyja (177,8 km) je bila sicer od samega začetka do okoli 120 km zelo stresna in hitra. Veliko je bilo napadov ter tudi bočnega vetra v prvih 30 km, ob koncu pa se je zdelo, da bodo trije prelazi v zadnjih 40 km za najboljše v skupnem seštevku minili relativno mirno.

Vseeno prednost ni bila odločilna, saj sta imela predvsem Belgijec in Danec v zadnjih kilometrih pomoč nekaterih ekipnih kolegov iz predhodnega številčnega bega. Ujela sta Pogačarja, na zadnjem vzponu pa je Evenepoel napadel in obema tekmecema pobegnil ter pridobil deset sekund pred mirnim Pogačarjem. Ta je Vingegaardu v sprintu vzel dve sekundi.

"Moje noge so kar v redu za tretji teden, ampak tudi Remco je videti vse boljši. Jonas je imel v zadnjih kilometrih za sabo tako močno ekipo, da z Remcom nisva mogla narediti razlike. Vseeno je pokazal, da je prav tako v dobri formi," je dodal 25-letnik s Klanca pri Komendi.

"Pri Visma-Lease a Biku so opravili zelo dobro ekipno delo. Če Jonas ne bi imel svojih kolegov v ospredju, bi lahko Remco in jaz Jonasa spravila še bolj pod pritisk in razplet bi lahko bil nekoliko drugačen. A odlično so opravili svoje delo," je za organizatorje dirke razpredal vodilni kolesar na Touru.

Pogačar ima po današnjem dnevu še dve sekundi večjo prednost pred Vingegaardom, ta zdaj znaša 3:11 minute, Evenepoel pa se je obema malce približal in zaostaja 5:09 minute. Vsi ostali po današnjem dnevu, v katerem so proti najboljši trojici izgubili še nadaljnji dve minuti, zaostajajo že 13 minut in več.

"To je bil dober dan. Od samega začetka smo dirkali zelo hitro. Prvih 125 km je potekalo, kot da bi kolesarili v mladinski konkurenci. Nato pa smo malce pretegnili noge na predzadnjem klancu," je še za organizatorje Toura z nasmeškom na obrazu razlagal Pogačar.

V četrtek bo na sporedu razgibana 18. etapa, ki bo kolesarje popeljala od Gapa do Barcelonnetta (179,5 km). Premagati bodo morali 3100 višinskih metrov, na papirju pa bi morala tako kot danes ustrezati ubežnikom.