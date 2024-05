V begu trojica, glavnina zaostaja dve minuti

Potek 11. etape

Iz geografskega vidika bodo kolesarji danes zaključili s svojo potjo po južnem delu Apeninskega polotoka in se začeli vračati proti severu. Z 207 kilometrov dolgo etapo bodo začeli v majhnem kraju Foiano di Val Fortore, ki leži približno 80 kilometrov severovzhodno od Neaplja. Pot jih bo vodila proti severu Italije skozi Molise in nato proti jadranski obali. Ob morju bodo danes prekolesarili zadnjih 85 kilometrov in cilj dosegli pri Francavilli. Ker vzdolž obale ni vzponov, bomo skorajda zagotovo spremljali sprinterski zaključek dirke.