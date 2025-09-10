Svetli način
Kolesarstvo

Pogačar se vrača v tekmovalni pogon

Quebec/Montreal, 10. 09. 2025 09.21 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA
Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) se bo v petek vrnil v tekmovalni pogon. Konec tedna ga namreč čakata nastopa na kanadskih enodnevnih klasikah v Quebecu in v Montrealu. Doslej je od obeh dvakrat dobil preizkušnjo v Montrealu. Pogačar se bo na najvišjo raven tekmovanj vrnil prvič po prepričljivi zmagi na dirki po Franciji. Tam je 26-letnik četrtič osvojil Tour, nato pa vmes dirkal še na domačem kriteriju v Komendi, kjer je slavil zmago.

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar FOTO: Aljoša Kravanja

Tadej Pogačar je formo nato pilil na treningih v okolici svojega domovanja v Monaku ter v domovini, po 47 dneh pa se bo pojavil na startu klasike, ki je doslej v karieri še ni dobil. Tokrat bo trasa malce spremenjena in malce težja v zadnjih dveh kilometrih mestnega kroga. Skupaj kolesarje v petek čaka 18 krogov po 12 km, skupno torej 216 km, kar je 14,4 km več kot v zadnjih letih. Premagati bodo morali 145 višinskih metrov na krog oziroma skupno 2610 m, kar je prav tako malce več kot v prejšnjih izdajah. V zadnjih dveh kilometrih bo trasa večinoma potekala navkreber, najtežji pa bo odsek v dolžini 800 m, ki ga bodo opravili okoli 1,2 km pred ciljem.

Pogačar je prvič v Quebecu nastopil leta 2022 in zasedel 24. mesto, lani pa je bil sedmi, potem ko je večkrat napadel, a se ni mogel znebiti tekmecev. To je bila za Pogačarja ena redkih uvrstitev zunaj prvih treh mest na enodnevnih klasikah v 2024. Tokrat prvi kolesar svetovne lestvice cilja višje, a bo imel znova močno konkurenco. Na prvotni startni listi so denimo Belgijec Thibau Nys (Lidl-Trek), Nemec Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe), Britanec Oscar Onley (Picnic PostNL), med favoriti pa sta ob Slovencu predvsem Belgijca Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike) in Arnaud De Lie (Lotto).

Slednja sta zelo eksplozivna v sprintih, dovolj vzdržljiva pa sta kot specialista za enodnevne preizkušnje tudi na krajših in strmih klancih. Od Slovencev je na startni listi za zdaj tudi Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), ki je doslej sedemkrat odpeljal VN Quebeca. Najvišje je končal pred dvema letoma, ko je bil peti.

Matej Mohorič
Matej Mohorič FOTO: Profimedia

V nedeljo bo nato na vrsti še VN Montreala, na katero ima Pogačar boljše spomine. V obeh nastopih jo je tudi dobil (2022, 2024), prizorišče pa je postalo še pomembnejše zaradi prihajajočega svetovnega prvenstva leta 2026, ki bo ravno v tem kanadskem mestu.

Tudi v luči letošnjega SP, ki bo med 21. in 28. septembrom v Kigaliju v Ruandi, so naslednji nastopi svetovnega prvaka zelo pomembni. Na obeh kanadskih preizkušnjah bo namreč še zadnjič nastopil v mavričastem dresu svetovnega prvaka, je pa Pogačar hkrati tudi izraziti favorit, da še za 12 mesecev obleče prestižno majico na zelo zahtevni in razgibani trasi v Ruandi.

V Montrealu bo na vrsti spodobna generalka za SP, saj kolesarje v 17 krogih kot vselej v zadnjih letih čaka zahtevna trasa z 269 višinskimi metri na krog, skupno torej 4573 m. Celotna dolžina dirke je 209,1 km. Preizkušnja v Quebecu se bo po slovenskem času v petek začela ob 17. uri in končala slabih pet ur kasneje, v Montrealu bo začetek še 45 minut prej, dirka pa bo po predvidevanjih organizatorjev dolga dobrih pet ur in pol.

kolesarstvo pogačar VN Quebeca
