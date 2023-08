Pogačar: Sedaj je tudi čas, da kolesarji spodbujamo Slovence in jim pomagamo

Slovenski kolesar Tadej Pogačar je na cestni dirki na svetovnem prvenstvu v Glasgowu s tretjim mestom znova dokazal, da spada med svetovno kolesarsko elito. Vidno utrujeni Pogi pa se je po novem uspehu poklonil tudi žrtvam poplav, jim posvetil medaljo in obljubil pomoč po vrnitvi s svetovnega prvenstva.

"Danes je bila izjemno težka dirka. Vsi smo pričakovali, da bo šlo tako nekako, kot je šlo, in jaz sem lahko zelo vesel in ponosen, da sem bil tam zraven, med temi velikimi imeni. Na koncu sem si želel zmagati svetovno prvenstvo, obleči mavrično majico, ampak danes je bil Mathieu (van der Poel op. a.) izjemen, boljši od vseh, tako da sem se zadovoljil s tretjim mestom po šprintu proti Woutu (Van Aertu op. a.) in (Madsu op. a.) Pedersenu. Vsi vemo, kako sta hitra in da sem imel zelo malo možnosti, ampak nisem obupal do ciljne črte, in tretje mesto je lepa nagrada, tako da sem zelo zadovoljen," je nov kolesarski uspeh komentiral številka ena svetovnega kolesarstva Tadej Pogačar.

icon-expand Cestna dirka na SP v kolesarstvu FOTO: Sportida

"Čez zadnji klanček, dober kilometer do cilja smo šli na polno, jaz sem bil na kolesu Madsa, Mads je bil na kolesu Wouta in čez dva ovinka se nama je Wout odpeljal. Nisem reagiral, ker sem vedel, da če potrošim metek takrat za Wouta, sem lahko brez problema četrti, tako da sem raje malo počakal. Vedel sem, da je Mads tudi že utrujen, že par krogov prej sem videl, da trpi, ampak še zmeraj je eden najhitrejših na svetu. 300 metrov do cilja sem ga pritisnil, da sva začela s šprintom malo prej, in ja, mogoče je tudi on naredil majhno napako, da je prehitro začel, zato sem šel lahko na njegovo feltno in zadnjih sto metrov nato tudi mimo," je boj za medaljo še opisal glavni adut slovenske kolesarske reprezentance.

icon-expand Ciljni šprint cestne dirke na SP v kolesarstvu FOTO: Sportida

24-letnik iz Klanca pri Komendi, ki so jo močno prizadele nedavne poplave, se je po zmagi dotaknil tudi dogajanja v domovini: "Res grozna situacija, neverjetno, kaj se dogaja doma. Danes ni bilo zmage, ampak tudi bronasto medaljo mislim, da lahko posvetim celi Sloveniji, vsem navijačem, vsem, ki nas spodbujajo, in mislim, da je sedaj tudi čas, da mi, kolesarji, spodbujamo vse doma in pomagamo. Tako da bomo šli po svetovnem prvenstvu tudi mi v akcijo, da pomagamo vsem, ki so nastradali te škode."

icon-expand Cestna dirka na SP v kolesarstvu FOTO: Sportida

"Dirka je bila izredno, izredno težka. Po polovici dirke je ostalo v sami dirki samo še petdeset kolesarjev od dvestotih. Vsak krog jih je bilo manj. Tadej je bil fenomenalen, mislim, da smo lahko res izredno zadovoljni in veseli za tole tretje mesto. Tadej je res iz sebe iztisnil maksimum, poznalo se nam je, da nismo imeli najmočnejše ekipe. Če bi imeli še enega ali pa dva kolesarja iz ProTour serije, bi lahko pokrili tistih par napadov, jih Tadej ne bi rabil, potem bi bil mogoče v igri celo še za kaj več kot tretje mesto, ampak glede na okoliščine smo lahko izredno zadovoljni," je po uspehu povedal selektor slovenske moške reprezentance cestnih kolesarjev Uroš Murn.

icon-expand Uroš Murn FOTO: Posnetek zaslona