Pogačar po novi gala predstavi: Zdaj bo gotovo manj stresno

Povsem možno je, da bomo na letošnji Vuelti imeli zgolj enega nosilca rdeče majice. Tadej Pogačar jo je oblekel že prvi dan s sicer minimalno zmago na kronometru v Monaku, zdaj pa njegova prednost znaša že 3:21 pred prvim zasledovalcem, rojakom Primožem Rogličem .

Pogačar umirja: Do konca se bomo morali še kako potruditi

"Vsaka prednost je dobrodošla, tolikšna pa je res odlična, saj mi vliva samozavest. Moramo iti iz etape v etapo in ostati zbrani, čeprav bo zdaj zagotovo malo manj stresno," si je po veličastni zmagi na četrti etapi oddahnil prvi kolesar sveta.

Po zanesljivi zmagi na dirki po Franciji je očitno ohranil izjemno formo, zato se scenarij, po katerem zajetne prednosti ne bi zadržal do konca, zdi vse manj verjeten. "Prednost je res lepa. Dali bomo vse, da jo bomo držali do konca, zagotovo pa se bomo morali še kako potruditi," je v svojem slogu skromno pridodal Pogačar.