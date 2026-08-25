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Kolesarstvo

Pogačar po novi gala predstavi: Zdaj bo gotovo manj stresno

Andora, 25. 08. 2026 19.35 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
J.B.
Tadej Pogačar je v Andori prišel do 129. zmage v karieri.

Tadej Pogačar je znova dokazal, da mu v kolesarskem svetu ni para. Na četrti etapi dirke po Španiji je s samostojnim napadom več kot 50 kilometrov pred ciljem pošolal konkurenco in prednost v skupnem seštevku dvignil nad tri minute. Ob tem se poraja vprašanje, ali ni nemara zmagovalec zadnje tritedenske dirke sezone že odločen.

Tadej Pogačar je napadel na drugem od štirih vzponov četrte etape in tekmece hitro pustil za seboj.
Tadej Pogačar je napadel na drugem od štirih vzponov četrte etape in tekmece hitro pustil za seboj.
FOTO: Profimedia

Povsem možno je, da bomo na letošnji Vuelti imeli zgolj enega nosilca rdeče majice. Tadej Pogačar jo je oblekel že prvi dan s sicer minimalno zmago na kronometru v Monaku, zdaj pa njegova prednost znaša že 3:21 pred prvim zasledovalcem, rojakom Primožem Rogličem.

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Pogačar umirja: Do konca se bomo morali še kako potruditi 

"Vsaka prednost je dobrodošla, tolikšna pa je res odlična, saj mi vliva samozavest. Moramo iti iz etape v etapo in ostati zbrani, čeprav bo zdaj zagotovo malo manj stresno," si je po veličastni zmagi na četrti etapi oddahnil prvi kolesar sveta.

Po zanesljivi zmagi na dirki po Franciji je očitno ohranil izjemno formo, zato se scenarij, po katerem zajetne prednosti ne bi zadržal do konca, zdi vse manj verjeten. "Prednost je res lepa. Dali bomo vse, da jo bomo držali do konca, zagotovo pa se bomo morali še kako potruditi," je v svojem slogu skromno pridodal Pogačar.

Tadej Pogačar je v Andori prišel do 129. zmage v karieri.
Tadej Pogačar je v Andori prišel do 129. zmage v karieri.
FOTO: Profimedia

Zdaj bo imel Andoro v še lepšem spominu

Z zmago v Andori je sklenil poseben krog, saj je prav tu pred sedmimi leti slavil svojo prvo etapno zmago na tritedenskih dirkah, ko je v dežju in mrazu za seboj pustil Naira Quintano in Primoža Rogliča. Tokrat je bilo vreme bolj naklonjeno kolesarjem, prednost Pogačarja pa še občutno večja.

"Takrat si nisem niti slučajno predstavljal, da bom nekoč vozil tako kot zdaj. Na prvi obisk Andore imam izjemne spomine, to je bil eden najljubših trenutkov moje kariere," je za organizatorje Vuelte po četrti etapi še povedal Pogačar, ki je na sijajni poti, da pri 27 letih zaokroži zbirko zmag na tritedenskih dirkah.

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