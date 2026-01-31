Pogačar si je pobelil lase, kaj je razlog?

" Slim Shady mi je predstavil hiphop. Ko sem bil star 12 let, sem imel naloženih okoli 200 pesmi. Takrat sem odkril svojo ljubezen do rapa in hiphopa. Zdaj so na mojem glasbenem seznamu večinoma slovenski raperji," je ob objavi zapisal Tadej Pogačar .

Slim Shady je eden izmed vzdevkov ameriškega raperja Marshalla Mathersa, ki je javnosti najbolj poznan pod umetniškim imenom Eminem. Ta velja za enega največjih in najvplivnejših raperjev vseh časov, ki je skozi rime odkrito spregovoril o svojem življenju in kontroverznih tematikah, ki se jih v pesmih dotikajo le redki. In tako kot je Pogačar hiter na kolesu, je Eminem hiter z besedami – v določenih pesmih pove več kot 450 besed na minuto, kar je približno trikrat več kot povprečen govor. Tako kot Pogačar ima tudi Eminem po naravi temne lase, a so bili ti velik del njegove kariere pobeljeni.