Kolesarstvo

Pogačar si je pobelil lase, kaj je razlog?

Ljubljana, 31. 01. 2026 18.18 pred 14 minutami 1 min branja 1

Avtor:
A.M.
Tadej Pogačar

Tadej Pogačar je na družbenih omrežjih objavil album s fotografijami, na katerih izstopa njegova nova pričeska. Slovenski kolesarski as se je namreč odločil, da si pobeli lase, razlog za to pa se skriva v svetu glasbe.

"Slim Shady mi je predstavil hiphop. Ko sem bil star 12 let, sem imel naloženih okoli 200 pesmi. Takrat sem odkril svojo ljubezen do rapa in hiphopa. Zdaj so na mojem glasbenem seznamu večinoma slovenski raperji," je ob objavi zapisal Tadej Pogačar.

Eminem leta 1999
Eminem leta 1999
FOTO: AP

Slim Shady je eden izmed vzdevkov ameriškega raperja Marshalla Mathersa, ki je javnosti najbolj poznan pod umetniškim imenom Eminem. Ta velja za enega največjih in najvplivnejših raperjev vseh časov, ki je skozi rime odkrito spregovoril o svojem življenju in kontroverznih tematikah, ki se jih v pesmih dotikajo le redki. In tako kot je Pogačar hiter na kolesu, je Eminem hiter z besedami – v določenih pesmih pove več kot 450 besed na minuto, kar je približno trikrat več kot povprečen govor. Tako kot Pogačar ima tudi Eminem po naravi temne lase, a so bili ti velik del njegove kariere pobeljeni.

niktalop
31. 01. 2026 18.34
Rap in hiphop sploh ni glasba. Pogi pa bi se moral pobarva v črno in ne na blont.
