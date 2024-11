Pogačar: Slabi dnevi? Imel sem jih nekaj, a se na srečo ni videlo navzven

Kljub želji po napredku bo težko ponoviti sezono 2024. Med drugim je slavil na dirki po Italiji in Franciji, z naslovom svetovnega prvaka pa je v eni sezoni postal šele tretji kolesar z osvojeno "trojno krono". Ob tem je slavil še na mnogih drugih dirkah, skupaj pa v 58 tekmovalnih dneh zbral kar 25 zmag. " Na kar nekaj dirkah sem že branil zmago. Naslednje leto ne bo nič drugače, ko bom branil zmage. Izstopalo bo svetovno prvenstvo, saj gre za specifično dirko. Ni se velikokrat zgodilo, da bi kdo ponovil zmago na SP. Z večjim veseljem pa bom šel tudi na dirke, kjer še nisem slavil in poskusil tam pobrati zmage ," je v pogovoru s predstavniki medijev dejal Tadej Pogačar .

Pogačarju, Glivarju in Žigartovi Zlato Rogovo kolo

S tekmeci na vseh največjih dirkah se ne obremenjuje. "Vem, da trenirajo in želijo biti boljši kot prejšnja leta, a isto imam v mislih tudi sam. Osredotočam se nase, da bom vsaj tako dober, kot sem bil letos," je pristavil prvi kolesar svetovne lestvice. Nagrade in nazivi, ki se nanj lepijo v zadnjih letih, mu pomenijo veliko. "Nenazadnje celotno leto garaš za dirke in da se na njih dokažeš. Lepo je, da lahko po tem obudiš spomine na takšnih dogodkih," pravi 26-letnik s Klanca pri Komendi.