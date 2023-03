Pogačar slavil na sedmi etapi dirke Pariz–Nica

Tadej Pogačar je Davida Gauduja premagal za dve sekundi, po zaslugi bonifikacijskih sekund pa je prednost pred njim pred zadnjo etapo povečal na 12 sekund.

Na vrh 15,7 kilometra dolgega zaključnega vzpona s povprečno 7,1-odstotno naklonino je s Slovencem in Francozom prišel še zmagovalec lanskega Toura, Danec Jonas Vingegaard, ki je na koncu zaostal šest sekund. Za Pogačarja je bila to druga etapna zmaga na dirki, 53. zmaga v karieri in sedma letošnja. Slovenec je z napadom poskušal že šest kilometrov pred ciljem, si prikolesaril pet sekund prednosti pred Gaudujem in Vingegaardom, ki sta edina lahko sledila njegovemu ritmu in ga kmalu tudi dohitela.