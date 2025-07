Pogačar spet v rumenem: Razpletlo se je točno tako, kot smo načrtovali

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar na dirki po Franciji še naprej prikazuje imenitne predstave. Tako je bilo tudi na razgibani in zahtevni sedmi etapi, ko je v sprintu na klanec tretje kategorije Mur de Bretagne Guerledan ugnal Jonasa Vingegaarda in se razveselil druge etapne zmage na letošnjem Touru. Znova je tudi prevzel rumeno majico vodilnega kolesarja, pred drugouvrščenim Remcom Evenepoelom ima 54 sekund prednosti.

Tadej Pogačar je pred Jonasom Vinegaardom slavil drugo letošnjo etapno zmago na Touru.

Že od začetka etape je bilo jasno, da skupina rumene majice na čelu z ekipo Tadeja Pogačarja UAE Team Emirates ubežnikov ne bo spustila preveč daleč in da gre zmagovalca etape iskati med kolesarji iz glavnine. Na ciljni klanec Mur de Bretagne Guerledan, ki so ga organizatorji uvrstili v tretjo kategorijo, je skupina favoritov prišla skupaj, kar je napovedovalo ciljni sprint.

Čeprav je Pogačarjeva ekipa pred tem zaradi padca izgubila pomembnega pomočnika Joaa Almeido, so njegovi moštveni kolegi Slovenca na vzponu pripeljali v odličen položaj. Prvi kolesar tako ni imel težkega dela priti do nove zmage, v zadnjih sto metrih je silovito pospešil in etapo sklenil z dvignjenimi rokami, tik pred Dancem Jonasom Vingegaardom, ki je pobral drugo mesto.

"Presrečen sem z današnjo zmago, svoje delo smo opravili skoraj popolno, na žalost je bil Almeida vpleten v padec. Če je v dobrem stanju, potem je za nas popoln dan, če pa ni, mu posvečam današnjo zmago. Trenutno si samo želim, da je z njim vse v redu," je v prvi izjavi po koncu etape dejal Pogačar.

Tadej Pogačar

Tadej Pogačar je v drugi etapi Toura leta 2021, ko je Tour nazadnje obiskal "bretonski zid", zasedel drugo mesto pred Primožem Rogličem. Etapno zmago je osvojil Mathieu van der Poel, ki je letos etapo začel v majici vodilnega, po prihodu v cilj pa je Nizozemec rumeno moral predati Pogačarju.

Rezultati sedme etape dirke po Franciji

"Tako jaz kot Mathieu van der Poel odlično poznava zaključek te etape na Mur de Bretagne, oba imava na ta kraj lepe spomine in oba sva si želela zmagati na tem ikoničnem klancu. Mislim, da je včeraj porabil preveč energije, tako da se nisva mogla znova pomeriti z ramo ob rami. Zame pa se je dan razpletel odlično, točno tako, kot smo načrtovali, in ta zmaga je čudovita," je bil Slovenec razočaran, da ni mogel obračunati z Nizozemcem, ki je etapo prekolesaril v rumeni majici. Ta sedaj pripada Pogačarju, v skupnem seštevku ima 54 sekund pred drugouvrščenim Remcom Evenepoelom, minuto in 11 sekund pred Francozom Kevinom Vauquelinom. Vingegaard, ki je edini lahko v sprintu držal stik s Slovencem, na četrtem mestu zaostaja minuto in 17 sekund, petouvrščeni van der Poel pa minuto in 29 sekund. Primož Roglič je že več kot tri minute za rojakom.

Skupni seštevek po sedmi etapi dirke po Franciji

Kot ključen dejavnik za drugo letošnjo zmago na Touru je izpostavil svojo ekipo, poudaril je, da so na tej zahtevni etapi prav vsi svoje delo opravili odlično."Bil je zelo vroč dan in veliko energije smo porabili že s tem, da smo hladili pregreta telesa. Poleg tega je bila etapa izjemno hitra in zahtevna. Imeli smo načrt in smo se ga tudi držali, ekipa me je pripeljala v ospredje pod vznožjem klanca, z nami bi moral biti tudi Almeida, toda na žalost je padel. Je pa svoje v zadnjem kilometru odlično oddelal Jhonatan Narvaez, ki je poskrbel, da je bilo vse pod nadzorom vse do ciljnega sprinta."

Tour de France

Tour de France

Trasa osme etape na dirki po Franciji