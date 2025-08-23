Pogačar spregovoril o 'absolutno smešni in nepravilni' odločitvi

Danny Van Poppel je v sprintu nekoliko navkreber v Kasslu prvi prečkal ciljno črto po 175,7 km dolgi etapi, a je v zadnjih metrih malce spremenil smer in pri tem najbolj oviral mladega Britanca Matthewa Brennana (Visma-Lease a Bike).

Člana ekipe Red Bull-BORA-hansgrohe je posledično žirija premaknila s prvega na 33. mesto oziroma na rep vodilne skupine, zmaga pa je pripadla Soerenu Waerenskjoldu (Uno-X Mobility). Drugi je bil Francoz Emilien Jeanniere (TotalEnergies), tretji pa Britanec Samuel Watson (Ineos Grenadiers).

Edini Slovenec na dirki Žak Eržen (Bahrain-Victorious) je bil 101. s 16 minutami zaostanka. Tudi v seštevku 19-letnik zaostaja več kot 19 minut in je pri repu uvrščenih na 82. mestu.

Razplet etape je na družbenih omrežjih ocenil tudi Pogačar. "Zmagovalec etape je jasen. Te relegacije so absolutno smešne in nepravilne. Svojega dela ne opravljajo kot že tolikokrat to sezono," je v zgodbi na Instagramu napisal 26-letni Slovenec.