Pogačar sprejel Đokovićev teniško-kolesarski izziv

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar in srbski teniški zvezdnik Novak Đoković sta se preko Instagrama dogovorila za izziv. Zlati olimpijski tenisač je letošnjega zmagovalca Gira in Toura izzval, da mu vrne servis na teniškem igrišču, on pa mu v zameno poskusi slediti v gorskem sprintu. Pogačar je izziv sprejel.