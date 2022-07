Pogačar sprejel izziv in se preizkusil v glasbenih vodah

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Mož in žena se skregata. Mož reče ženi: "Ko boš umrla, ti bom dal na nagrobnik napisati: Tu leži moja žena – mrzla kot vedno!" Žena mu odgovori: "Velika verjetnost je, da boš umrl pred menoj. In, ko se bo to zgodilo, ti bom na nagrobnik napisala: Tu leži moj mož – končno trd!"