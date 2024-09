Pogačar: Sprejel sem napačno odločitev, ne bi smel čakati na sprint

Tadej Pogačar (UAE Emirates) je bil v zadnjih kilometrih dirke za VN Quebeca vseskozi zraven v ospredju, na koncu pa v ciljnem sprintu zmagovalec letošnjega Toura in Gira ni več poskušal napasti in tudi ni imel pravih možnosti za boljšo uvrstitev, kot je bilo končno sedmo mesto.

"Bila je dobra dirka, ekipa je opravila dobro delo. Želel sem trdo končnico in jo dobil, zadnjih nekaj krogov smo oddelali zelo močno. Nisem bil prepričan, ali bi napadel v zadnjem kilometru, a sem se odločil napačno in čakal na sprint, kjer sem bil ujet z vseh strani. A sem vesel, da sem nazaj, noge so se dobro obračale in komaj čakam na nedeljo," je uvodoma dejal trikratni zmagovalec Dirke po Franciji in dodal:

"Nisem šel v daljši napad, zato ker sem kilometer pred ciljem pogledal nazaj in videl, da je še vedno nekaj razlike. Mislil sem, da nam bo s tremi kolesarji Lotta uspelo in da bomo na koncu obračunali za zmago, vendar nas je glavnina dohitela. Moral bi napasti že prej. Sprejel sem napačno odločitev, preprosto ne bi smel čakati na sprint."