Pogačar: Storil sem vse, kar je bilo v moji moči, a je bilo premalo

Na kolesarski dirki po Franciji so se sanje, da bi Tadej Pogačar še tretjič zapovrstjo postal skupni zmagovalec, po 18. etapi najbrž končale. Slovenski as na zaključnem vzponu zadnje pirenejske etape na Hautacam ni bil kos odlični taktiki ekipe Jumbo-Visma in je proti vodilnemu in tudi zmagovalcu etape Jonasu Vingegaardu izgubil dodatne sekunde.

Natančneje je na drugem mestu zaostal minuto in štiri sekunde, kar pomeni, da ima Danec skupaj z odbitkom bonifikacijskih sekund (za etapno zmago so mu jih odšteli deset, Pogačarju pa šest) tri etape pred koncem, med katerimi le še sobotni kronometer lahko naredi razliko, tri minute in 26 sekund prednosti. Tadej Pogačar, tokrat za razliko od dneva prej, ni imel prave pomoči moštvenih kolegov, je pa sicer držal obljubo. Na predzadnjem kategoriziranem vzponu je večkrat poskušal z napadi na Jonasa Vingegaarda. Prav ob koncu je celo naredil nekaj razlike, a se je tekmec spet hitro priključil, tako da sta na vrh prišla skupaj.

icon-expand Tadej Pogačar kljub številnim poskusom ni uspel pobegniti zmagovalcu 18. etape Jonasu Vingegaardu. FOTO: AP

Težave in padci na spustu Za nekaj drame je nato poskrbel spust. Najprej je imel težave Danec, spodneslo mu je zadnje kolo, tako da se je komaj izognil padcu. Tudi tukaj je Slovenec prišel v manjšo prednost, ki pa jo je Vingegaard hitro izničil. V enem od ovinkov pa je v probleme zašel tudi Pogačar. V zavoju je na pesku padel, toda Danec tega ni hotel izkoristiti, Slovenca je počakal in si kar med vožnjo prislužil tekmečev stisk roke. "Počakal me je. A najbrž niti ni imel interesa, da bi se odpeljal, saj je zadaj čakal na skupino s pomočnikoma Kussom in Tiesjem Benootom," je njegovo potezo opisal Pogačar, ki je skupaj z Vingegaardom na spustu lovil skupino preostalih treh ubežnikov, v kateri so bili Dančev moštveni kolega Wout van Aert, Kolumbijec Dani Martinez in Francoz Thibaut Pinot. Na spustu jih ni ujel, je pa njiju ujela skupina z Geraintom Thomasom, Kussom, Benootom in še nekaterimi.

icon-expand Padec 28 kilometrov pred koncem za Tadeja Pogačarja ni bil usoden, saj mu Danec ni pobegnil FOTO: AP

'Vingegaard je bil skupaj s pomočjo svojih moštvenih kolegov premočan' Ubežna trojica na zadnjem, 14 kilometrov dolgem klancu ni zdržala do konca, še najdlje je bil v ospredju van Aert, ki sta ga nato Vingeegard in Pogačar dohitela. A Belgijec je še naprej skrbel za ritem, ki mu kolesar UAE ni bil kos, Pogačar je zaostal, kar je vodilni v skupnem seštevku izkoristil, se odpeljal naprej in se na cilju veselil druge etapne zmage, obenem pa tudi prevzema pikčaste majice najboljšega na gorskih ciljih. Pogačar je do konca še prehitel van Aerta, ki si je že zagotovil zeleno majico najboljšega kolesarja na dirki po točkah, od Vingeggarda pa je bil daleč.