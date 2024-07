Pogačar: Takšna prednost je luksuz, ampak do konca je še daleč

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je po dvojnem zmagoslavju v Pirenejih na dobri poti do tretje zmage na Dirki po Franciji. To mu je uspelo že leta 2020 in 2021, medtem ko je zadnji dve leti premoč moral priznati Jonasu Vingegaardu. Tokrat je odločen, da v zadnjem tednu obrani veliko prednost pred Dancem, a opozarja, da je pot do Nice še dolga.

25-letnik s Klanca pri Komendi ima pred nadaljevanjem Toura že 3:09 minute naskoka pred Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike) in 5:19 pred Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step).

"Lahko rečem, da živim v filmu vodilnega. Takšna prednost je res luksuz, ampak vseeno je šest dni do konca še daleč. Treba je potrpeti, vztrajati pri tem, kar smo počeli doslej. Mislim, da lahko dosežemo svoj cilj v Nici," je dejal Pogačar. In dodal: "Mislim, da sem lahko letos zelo zadovoljen s tremi etapnimi zmagami. Do sedaj sem vsako leto slavil trikrat, razen lani, ko sem dosegel dve zmagi. Če lahko letos dodam še eno, da se povprečje poravna, bo seveda kar v redu, ampak osnovni cilj je, da pridemo v cilj vodilni." Trenutno se zdi, da ga ne more ustaviti nihče Pogačar se kljub previdnosti zaveda, da je v sijajni formi. "Bili smo priča najboljšemu vzpenjanju. Tudi ko sem preveril svoje številke, so bile največje, kar sem jih imel v karieri," je dejal slovenski as, ki to pripisuje skokovitemu razvoju poklicnega kolesarstva. Mnogi ga povezujejo z Marcom Pantanijem, ki je leta 1998, ko se je rodil Pogačar, osvojil dvojček Giro–Tour. Pogačar je na dobri poti, da ponovi uspeh Italijana.

Tadej Pogačar je močno izboljšal rekord vzpona na Plateau de Beille, ki je bil pred tem v lasti Pantanija. Slovenski as je do vrha potreboval 39 minut in 50 sekund, s čimer je za kar tri minute izboljšal rekord Italijana iz leta 1998.

"Žal nisem imel priložnosti, da bi ga videl dirkati. V Italiji je Pantani bog kolesarstva. Meni osebno te primerjave niso všeč, razlika med nami znaša skoraj 30 let. Pa tudi nočem še razmišljati o teh dvojčkih, trojčkih, fokusiram se na vsak dan in na to, da pridem do cilja v rumeni majici," je povedal vodilni na dirki po Franciji. Še je osredotočen na napadanje nizozemske ekipe Od ekipe Visma-Lease a Bike pričakuje, da ga bo skušala streti v eni od etap: "Najbrž se bodo osredotočili na eno etapo, sami pa se bomo fokusirali na svoje delo in pazili, da ne poskusijo česa norega. Jonas je rekel, da ne bodo prenehali z bojem, in tako je tudi prav. Zadnji teden bo prinesel še veliko ognjemeta."

"Videli smo, da je Jonas resnično pripravljen na zmago, tudi včeraj so pokazali 'jajca' in nas močno udarili, zato pred njimi snamem kapo. Bilo je na vse ali nič od začetka do konca klanca, res je bila to nora etapa," je tekmece pohvalil Pogačar.

Poudaril je, da se veseli zadnjih zahtevnih etap na Touru, tudi petkove visoke nadmorske višine. "Prelaz Bonette je super, lani avgusta sem ga prvič odpeljal. Je zelo lep, dolg vzpon, takšni alpski klanci so mi všeč, nato pa sledi še vzpon na Isolo 2000, kjer smo trenirali pred Tourom. To bo lepa etapa," je dejal in dodal, da se še bolj veseli sobotnih klancev v bližini svojega prebivališča v Monaku. Profil petkove etape:

Za sabo ima Pogačar doslej izjemno sezono s 17 zmagami, skupno je v karieri že pri 80. "Moram potrkati na les, saj je sezona doslej popolna. Uživam na kolesu, za mano so odlične priprave, koledar je super sestavljen, obenem pa sem vesel na kolesu. Del vsega je tudi to, da odraščaš kot človek," je poudaril. Dotaknil se je tudi trenutka, ko mu je eden od navijačev, ki so ga kasneje čez noč priprli na streznitvi, ob cesti v obraz vrgel slane prigrizke. "Tisti navijač s čipsom je prestopil vse meje. Tega ni lepo občutiti. V tistem trenutku se mi je zdelo, da navija in da je čips pač poletel v zrak od navdušenja. Ampak potem sem videl, da je to storil tudi Vingegaardu, to je bilo res neumno," je dodal Pogačar.

Navijača so nato hitro aretirali, a ob plačani kazni izpustili, potem ko ekipi UAE Team Emirates in Visma-Lease a Bike po pisanju L'Equipa nista vložili tožbe. Poleg takšnih trenutkov Pogačarja malenkost skrbi tudi covid-19, ki se širi po glavnini. Vseeno drži pesti, da bo lahko še šest etap dirkal zdrav in v Nici končal na vrhu zmagovalnega odra. Slabih dni, ki jih je imel v preteklosti, se ne boji, saj se iz njih uči "Lani sem imel dva oziroma tri slabe dneve. Ni nekega vzorca, ampak vedno obstaja razlaga, zakaj je bilo tako. Vsako leto se iz tega nekaj naučiš in probaš te napake popraviti. Letos sem dokaj samozavesten, da sem dovolj pripravljen, da lahko zdržim še šest dni dirkanja z dobro nogo," je samozavesten Pogačar. "Včasih pač pride trenutek v kolesarstvu, ko nimaš dobrega dne, a treba je biti bolj pozoren na prehrano, spanje in hlajenje, ko je vroče. Na vse smo pripravljeni," poudarja.

Spregovoril je tudi o negativnih komentarjih na družbenih omrežjih. Slovenci so namreč nekako razdeljeni na dva pola – oboževalci Primoža Rogliča in oboževalci Pogačarja. Namesto, da bi uživali v predstavah dveh slovenskih kolesarjev, ki sodita v sam svetovni vrh, se Slovenci tipično raje prepirajo med seboj in zaničujejo enega ali drugega. "V zadnjih letih sem ugotovil, da ne moreš vsem ustrezat. Tudi, če narediš vse popolno se bo našel nekdo, ki mu nekaj ne bo prav. Če zmaguješ, nekaterim ni prav, če ne zmagaš, nekaterim ni prav, če ne skočiš na tistem kilometru, ni v redu, če čakaš do črte, ni v redu. S tem sem se sprijaznil," je dejal dvakratni zmagovalec Toura.

