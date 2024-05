Pogačar: Težko se primerjam z Messijem in Ronaldom, to je drug svet

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je po kraljevski 15. etapi dirke po Italiji, na kateri je prišel do zmage, in slabih sedmih minut naskoka pred zadnjim tednom dirke prost dan izkoristil tudi za medijske obveznosti, kjer se je med drugim dotaknil primerjave z najboljšima nogometašema v zgodovini.

OGLAS

"Včeraj na zadnjem vzponu, ki je bil res strm, sta dva navijača tekla ob meni in za trenutek sem mislil, da me bosta do cilja prehitela. Vsi navijači, njihovo vzpodbujanje in slovenske zastave mi dajejo dodatno energijo. Tekom celotnega Gira je bilo neverjetno poslušati vse navijače, ki so vpili moje ime," je o podpori navijačev na vsakem kilometru dirke po Italiji dejal Tadej Pogačar.

Tadej Pogačar v družbi navijačev FOTO: AP icon-expand

Povsem mirno pa ni minil niti prost dan pred torkovo etapo s ciljnim vzponom od Livigna do Santa Caterine (206 km). "Lahko bi prodajali vstopnice za prost dan, ker se je zbralo res veliko ljudi. Vsi so se želeli slikali in dobiti avtograme, a jih je bilo enostavno preveč."

Tadej Pogačar FOTO: Giro d'Italia icon-expand

Vincenzo Nibali, eden od sedmih kolesarjev, ki jim je uspelo zmagati na vseh treh velikih dirkah (2013 in 2016 na dirki po Italiji, 2010 na španski Vuelti in 2014 na dirki po Franciji), je v ekskluzivnem pogovoru z Maticem Flajšmanom povedal, da bi lahko Pogačarja po vseh njegovih dosežkih absolutno primerjali z nogometnima zvezdnikoma Lionelom Messijem in Cristianom Ronaldom. Tega se je na novinarski konferenci dotaknil tudi slovenski as. "Sam se ne bi primerjal z Messijem ali Ronaldom. Vseeno je to čisto drug svet."

Pogačar in ostali kolesarji so po številu etap že vstopili v zadnjo tretjino letošnje izvedbe Gira, 25-letnik iz Klanca pri Komendi pa je nad svojo pripravljenostjo navdušen. "Forma je res odlična, dva tedna je bilo kar napeto, ampak vsak dan sem uspel odvoziti z dobrimi nogami. Upam, da bodo zdržale še ta teden, da si lahko potem odpočijem za dirko po Franciji in da bo tam občutek enak, če ne celo boljši."