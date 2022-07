Pogačar: To je bil lep uvodni kronometer

"To je bil lep uvodni kronometer. Kljub slabemu vremenu je bilo lepo videti veliko navijačev. Dal sem vse od sebe in užival na kolesu. V ovinkih me je bilo kar malo strah, a v njih nisem prav nič tvegal. Noge so bile dobre, tudi s časom in položajem v skupnem seštevku sem zelo zadovoljen," je za organizatorja dirke dejal 23-letni Tadej Pogačar. Slovenskemu kolesarskemu asu, ki bo na drugi etapi nosil belo majico za najboljšega mladega dirkača, stavnice po uvodni etapi pripisujejo še nekoliko večje možnosti za zmago.