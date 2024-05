Pogačar: To je bil skoraj popoln teden

OGLAS

Tadej Pogačar FOTO: AP icon-expand

"Za nami je skoraj popoln teden dirkanja. Če bi mi pred dirko kdo rekel, da bom imel po prvem tednu dve minuti 40 sekund vodstva, bi takoj podpisal," je novinarjem uvodoma dejal Tadej Pogačar, ki na svojem premiernem Giru po njegovih besedah zelo uživa. "Priča smo bili veliko lepega kolesarjenja, razgibanim etapam, bili so težki dnevi, sprinti in bil je kronometer, tudi vreme sodeluje," je dejal 25-letnih s Klanca pri Komendi, ki mu sicer te dni nekoliko nevšečnosti povzroča zamašen nos. "Ne vem, ali so to alergije, ali kaj drugega razsaja po karavani, ampak počutim se dobro."

V prvem tednu mu je uspelo zbrati kar tri etapne zmage, med katerimi ga je najbolj razveselila tista na kronometru, kjer je do slavja prišel v zaključnem vzponu. A tudi zmaga v sobotno gorski etapi na Prati di Tivo je dober pokazatelj, da je pripravljen na naslednje izzive. "Že jutri naš čaka nova etapa s ciljnim vzponom. Če bomo ekipno uspeli imeti nadzor nad dirko, bomo seveda znova startali na etapno zmago," je o prihodnjem tekmovalnem tednu razmišljal Pogačar. V torek kolesarje čaka razgibana etapa od Pompejev do Cusano Mutrija, ki bo karavano postavila na preizkušnjo predvsem v zadnjih 18 kilometrih, ko bodo morali opraviti s skoraj 1000 višinskimi metri vzpona. Vrhunce omenjene etape, kot tudi vseh ostalih, si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.

Vrhunci dirke po Italiji ob 18.30 na Kanalu A FOTO: Kanal A icon-expand

Med ključnimi etapami drugega tedna slovenski zvezdnik izpostavlja še sobotni večinoma ravninski kronometer in nedeljsko gorsko etapo, ki jo glede na napovedi ocenjuje kot eno najtežjih v svoji karieri. Kolesarji bodo morali namreč na 220 km od Manerba del Garde do Livigna premagati še okoli 5700 višinskih metrov. Kot je dodal, je kljub drugačnim ocenam pred začetkom dirke zdaj cilj, da ostane v rožnati majici do konca dirke. "Glede na okoliščine zdaj več nima smisla predajati majice. Druge ekipe tega ne bi dovolile," je ocenil. Zato je po njegovih ocenah treba ostati zbran, saj bodo njegovi tekmeci gotovo poskušali najti priložnosti za napade v zaključku tega tedna in nato v zadnjem tednu dirke.

Tadej Pogačar FOTO: AP icon-expand

Ob tem je pohvalil delo svoje ekipe. "V medijih se je ustvarila neka zgodba, da nimamo tako dobre ekipe. Ampak vedno znova dokazujemo, da je naša ekipa ena boljših v karavani. Sodelujemo odlično. Med nami je odlično vzdušje tako na kolesu kot tudi drugače." Za Pogačarja je to prvi Giro, s tem pa se je preizkusil na vseh treh velikih tritedenskih dirkah na svetu. "Vse tri so seveda težke, ampak na svoj način. Vse imajo svojo zgodbo in svoje specifike, tako da jih je težko primerjati neposredno. Sem pa zelo zadovoljen, da sem del te dirke," je dejal. Razveselila ga je tudi močna podpora, ki jo ima ob trasi. "Veliko je ljudi tu in včeraj med malo manj intenzivnim dirkanjem sem zaznal, da veliko ljudi kliče moje ime. Sem zelo počaščen zaradi takšne podpore."

Tadej Pogačar FOTO: Giro d'Italia icon-expand