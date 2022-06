Pogačar: Tega ne vidiš niti na največjih dirkah, kocine so mi šle pokonci

Prvi kolesar sveta Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je v današnji kraljevski etapi dirke po Sloveniji kot drugi prečkal ciljno črto na Veliki planini in obdržal zeleno majico vodilnega. Zmago je v zadnjih metrih prepustil moštvenemu kolegu Poljaku Rafalu Majki, kljub vsemu pa mu je dvojno ekipno slavje pomenilo več kot bi mu morebitna zmaga.

Rafal Majka je kot zmagovalec etape pohvalil izjemno vzdušje ob trasi etape. "Že skozi Tadejev kraj (Klanec pri Komendi) nas je pozdravila nepopisna množica ljudi. Res sem presenečen, kako se je v Sloveniji razvilo kolesarstvo. Spomnim se, ko sem tu dirkal 2017 in ni bilo ravno veliko gledalcev. Zdaj pa je to, uf ... sijajno vzdušje in zares uživam tukaj."

List je premagal kamen Tadej Pogačar in Majka sta se že tretjič doslej na dirki znašla v odličnem položaju v zaključku etape. Podobno je bilo tudi prvi dan, ko je v Postojni slavil Poljak, in v petek, ko je bil na vzponu na Celjski grad najmočnejši Pogačar. Tokrat sta imela tik pred ciljno črto dovolj časa, da sta odigrala igro škarje, kamen, list, v kateri je z listom Pogačarjev kamen pokril Poljak in prvi prečkal ciljno črto. "Hvala Tadeju in hvala celotni ekipi za takšen razplet ... Vemo, da je Tadej najmočnejši, ampak na koncu mi je rekel, da lahko vzamem etapo," je priznal Majka, ki je objet s Pogačarjem pripeljal na Veliko planino. "To je bila zame kot zmaga, če ne celo več. Res sem ponosen in izjemno vesel, da sva z Rafalom takole prišla skozi cilj. To je zelo dobra popotnica za Tour. Užival sem v vsakem metru etape," pa je po etapi pristavil Pogačar in izrazil veliko zadovoljstvo glede poteka dirke ter forme pred prihajajočim Tourom.

icon-expand Tadej Pogačar in Rafal Majka v cilju četrte etape. FOTO: Luka Kotnik

'To je bila zame kot zmaga, če ne celo več' "Po mojem mnenju bolj zadovoljni ne bi mogli biti. Vse je šlo po načrtih. Pokazali smo, da smo močni, samozavestni, kot ekipa delujemo super. Danes smo uživali v vsakem trenutku, sploh jaz. To je bila zame kot zmaga, če ne celo več. Res sem ponosen in izjemno vesel, da sva z Rafalom takole prišla skozi cilj. To je zelo dobra popotnica za Tour. Užival sem v vsakem metru etape," je dejal najbolj verjetni zmagovalec letošnje dirke po Sloveniji. Praznik kolesarstva Današnja etapa je bila sicer povod za kolesarski praznik v številnih krajih na trasi. Velika množica se je zbrala že na startu v Laškem, kolesarje pa so številni ljubitelji kolesarstva pozdravljali po celotni trasi, med najbolj bučnimi pa so bili v Pogačarjevem domačem kraju na Klancu pri Komendi. "Kocine so mi šle pokonci. Vsem navijačem, hvala vsem, da ste prišli. Bilo je res fantastično. Tega ne vidiš niti na največjih dirkah. Res sem izjemno užival, neverjetno. Vsako leto mi gredo kocine bolj pokonci, ko dirkam po Sloveniji. Čaka nas še zaključna etapa, ki bo zelo, zelo zanimiva," je na zadnji dan dirke spomnil vodilni v skupnem seštevku.

icon-expand Na Veliki planini je vladalo izjemno vzdušje. FOTO: Luka Kotnik

Etapa za Mateja Mohoriča V nedeljo namreč kolesarje čaka še zadnja, pretežno ravninska etapa od Vrhnike do Novega mesta v dolžini 155,7 km, v kateri pa zna razplet krojiti strm vzpon na Trško Goro - z 9-odstotnim povprečnim naklonom - in sledeči spust po ozki cesti do Novega mesta. Tam utegne svoje mojstrstvo na spustih vnovič dokazati Matej Mohorič (Bahrain-Victorious). Slednji je 19. marca dobil spomenik Milano-Sanremo po vratolomnem in neustrašnem spustu. Danes je precej varčeval z močmi, kot je dejal, za nedeljo pa ni razkril kart. "Sam sem šel gor v svojem ritmu. Sprva sem poskusil nekoliko hitreje, a sem uvidel, da ne bom mogel držati najboljših. Jutri bom poskusil nekaj narediti na Trški gori. Nismo še dobili etape, Domen pa je tretji v skupnem seštevku, tako da je to dober rezultat," je poudaril Mohorič.

icon-expand Matej Mohorič in Tadej Pogačar FOTO: Aljoša Kravanja

'Na koncu me je malo zmanjkalo' Ravno Domen Novak je bil tisti, ki je bil v prvi etapi uvrščen med dvojec UAE. V zadnjih dveh etapah pa se mu že pozna utrujenost po Giru, kjer je sijajno opravljal vlogo pomočnika v ekipi. "Šel sem svoj ritem, a me je proti koncu malo zmanjkalo. Pozna se že utrujenost od Gira. Mislim, da sem obdržal tretje mesto. Jutri nas čaka še zadnja etapa, ni lahka, a dobro poznam zadnji vzpon. Dal bom vse od sebe in skušal ubraniti tretje mesto," je dejal 26-letni član Bahraina.