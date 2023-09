Pogačar to sezono cilja še na tretjo zmago po Lombardiji

Tadej Pogačar je po koncu svetovnega prvenstva v Glasgowu, kjer je osvojil bron na cestni dirki in bil 21. v vožnji na čas, namignil celo na konec sezone, čeprav je pustil priprta vrata za še nekaj nastopov v septembru in oktobru.

Prva bo dirka po Emiliji 30. septembra, nato sledi preizkušnja po treh dolinah Vareseja 3. septembra, vrhunec zadnjega dela njegove sezone pa bo 7. oktobra dirka po Lombardiji. Tam bo skušal Pogačar slaviti tretjič zapovrstjo.

"Lombardija je moja motivacija, zato pridno treniram, da končam sezono na vrhuncu. Jesenske klasike v Italiji so mi bile vselej všeč," je v pogovoru dejal Pogačar, ki bo 21. septembra dopolnil 25 let. To sezono je slovenski as, dvakratni zmagovalec Toura (2020, 2021), zabeležil že 16 zmag ter s tem izenačil izkupiček preteklega leta.

"Če bi lahko spremenil eno stvar, bi to bil le padec na Liegeu. Vse ostale dosežke bi obdržal," je pripomnil kolesar s Klanca pri Komendi in dodal: "Sprva nisem mislil, da bo padec tako bistven za nadaljevanje sezone, toda ko pogledam nazaj, vidim, da je zmotil priprave na Tour. Glede na pretekle sezone sem moral marsikaj spremeniti."