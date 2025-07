Pogačar Tour osvojil z najdražjim kolesom v karavani

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Tadej Pogačar se je na letošnjem Tour z dominantno predstavo še četrtič okronal z zmago na francoski pentlji. Eden najboljših kolesarjev vseh časov je na dirki vozil s kolesom Colnago Y1Rs, ki tehta le okoli sedem kilogramov zaradi ultralahkega ogljikovega okvirja.

Serija Colnago V (V4Rs/V5Rs), zlasti v ekipni ali omejeni izvedbi za Dirko po Franciji, spada med najdražja serijska kolesa na svetu. Ocenjuje se, da je vrednost Pogačarjevega dirkalnega kolesa med 18.000 in 20.000 evri, odvisno od izvedbe in dodatne opreme, kar ga uvršča med najdražja kolesa na svetu. Za primerjavo: kolesa nižjih serij Colnago ali starejših generacij (npr. V3, C-RS 105) stanejo med 2.500 in 6.000 evri.

Zakaj so ta kolesa tako draga?

Profesionalna kolesa, kot sta Colnago V4Rs ali V5Rs, so tako draga zaradi posebej razvite tehnologije, uporabljenih materialov in namenske zasnove za vrhunski tekmovalni kolesarski šport. Okvirji so izdelani iz najnaprednejšega ogljika, optimiziranega za maksimalno togost in minimalno težo (pogosto 6,8–7,2 kg, kar je meja, dovoljena na profesionalnih dirkah).

Tadej Pogačar FOTO: AP icon-expand