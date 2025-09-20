Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športi KolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Kolesarstvo

'Tu se počutim bolj varnega, kot kjerkoli drugje v Evropi'

Ljubljana, 20. 09. 2025 15.08 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.J. , M.F. , STA
Komentarji
0

Tadej Pogačar je v zadnjih dneh že preizkusil traso v Kigaliju, kjer bo treba premagati dobrih 12 km vzpona, vključno s tlakovanim odsekom na zadnjem klancu do cilja. Gre za vožnjo na čas na kolesarskem svetovnem prvenstvu v Ruandi, v kateri bo eden izmed favoritov za odličje slovenski as Tadej Pogačar.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Na progi ni tehničnih delov. Enostavna proga, dosti klancev, sam bi rekel, da so trije in pol. Povsod moraš kar pritiskati, tudi na spustih resda gre hitro, ampak ni časa za počitek. Vseeno je proga zelo hitra. Upam, da bodo noge dobre," je med drugim dejal Tadej Pogačar.

Preberi še Pogačar v Ruandi v lov na dvojno krono, tihi favorit tudi Roglič

Ne preizkusu trase se je na spustu peljal tudi 85 km/h, malenkost višje hitrosti pričakuje tudi v nedeljo. Po prvih vtisih mu je Afrika za zdaj všeč. "Zaenkrat kar v redu, malce je slab zrak, ampak ljudje so res prijazni. Moram reči, da je v mestu ogromno prometa, zunaj mesta precej manj, vseeno pa se počutim kar varno. Veliko bolj kot v kakšni drugi evropski državi," je še dodal Pogačar.

Doslej je na SP najvišje v kronometru posegel do šestega mesta v Avstraliji, a trase doslej še niso bile tako po okusu kolesarja, ki bo prav na prvi dan SP dopolnil 27 let. Pogačar je sicer zmagoval na kronometrih tako na dirki po Franciji kot v Italiji. V krog kandidatov za kolajno sodita še Avstralca Luke Plapp in Jay Vine, preveč zahtevna pa bo najbrž trasa za švicarskega specialista Stefana Künga in še nekatere druge.

kolesarstvo pogačar
Naslednji članek

Evenepoel prepričan, da lahko na svetovnem prvenstvu premaga Pogačarja

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256