'Tu se počutim bolj varnega, kot kjerkoli drugje v Evropi'

" Na progi ni tehničnih delov. Enostavna proga, dosti klancev, sam bi rekel, da so trije in pol. Povsod moraš kar pritiskati, tudi na spustih resda gre hitro, ampak ni časa za počitek. Vseeno je proga zelo hitra. Upam, da bodo noge dobre, " je med drugim dejal Tadej Pogačar .

Ne preizkusu trase se je na spustu peljal tudi 85 km/h, malenkost višje hitrosti pričakuje tudi v nedeljo. Po prvih vtisih mu je Afrika za zdaj všeč. "Zaenkrat kar v redu, malce je slab zrak, ampak ljudje so res prijazni. Moram reči, da je v mestu ogromno prometa, zunaj mesta precej manj, vseeno pa se počutim kar varno. Veliko bolj kot v kakšni drugi evropski državi," je še dodal Pogačar.

Doslej je na SP najvišje v kronometru posegel do šestega mesta v Avstraliji, a trase doslej še niso bile tako po okusu kolesarja, ki bo prav na prvi dan SP dopolnil 27 let. Pogačar je sicer zmagoval na kronometrih tako na dirki po Franciji kot v Italiji. V krog kandidatov za kolajno sodita še Avstralca Luke Plapp in Jay Vine, preveč zahtevna pa bo najbrž trasa za švicarskega specialista Stefana Künga in še nekatere druge.