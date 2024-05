21 etap, 3400 kilometrov in zmagoslavje fenomenalnega Pogačarja

Vse poti vodijo v Rim, na najzahtevnejši poti do večnega mesta pa je letos s konkurenco pometel Tadej Pogačar. Po 21 tekmovalnih dnevih in 3400 prekolesarjenih kilometrih je neverjetni Slovenec s skoraj desetimi minutami naskoka pred tekmeci prišel do zmage na dirki po Italiji. Vrhunce dogajanja na zadnji etapi si boste lahko ob 20. uri ogledali na Kanalu A, VOYO in 24ur.com.