Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Kolesarstvo

Philipsen ob pomoči Van der Poela dobil etapo mnogih preobratov

Pariz, 22. 07. 2026 17.20 pred 4 minutami 2 min branja 4

Avtor:
A.M.
Jasper Philipsen

Na 17. etapi dirke po Franciji so kolesarji na razgibani preizkušnji od Chamberyja do Voirona premagali 174,7 km, po množičnem sprintu pa je ciljno črto prvi prečkal Jasper Philipsen. S tem se je zapletel boj za zeleno majico, v rumeni pa prepričljivo ostaja Tadej Pogačar. Dolgo je bil v ospredju tudi Matej Mohorič, ki se v boj za etapno zmago ni uspel vključiti, končal je na 13. mestu.

Slabih 40 km po startu preizkušnje oziroma tik pred začetkom najzahtevnejšega vzpona 17. etape se je v beg podalo 22 kolesarjev, med katerimi je bil tudi Matej Mohorič. Iz omenjene skupine je nekaj kolesarjev postopoma odpadlo, dobrih 100 km pred ciljem, ko so kolesarji že premagali vse štiri vzpone dneva, pa se je v ospredju oblikovala skupina 16 tekmovalcev, kjer je bil poleg Mohoriča tudi Mathieu van der Poel.

Mathieu van der Poel in Matej Mohorič na 17. etapi Toura
Mathieu van der Poel in Matej Mohorič na 17. etapi Toura
FOTO: Profimedia

Glavnina je nato zaostanek za ubežniki znižala na zgolj 20 sekund, po odličnem napadu pa se jim je priključil Mads Pedersen, ki je ob pomoči moštvenega kolega Quinna Simmonsa zbežal glavnini, v kateri je bil tudi Tadej Pogačar. Pedersen je skupaj s petimi kolesarji nato poskrbel za nov beg in za seboj pustil tudi Mohoriča, ki je 45 km pred ciljem za vodilno šesterico zaostajal za slabo minuto.

Profil 17. etape dirke po Franciji
Profil 17. etape dirke po Franciji
FOTO: Twitter

Ob vstopu v zadnjih 30 km etape je skupina z Mohoričem za ubežniki zaostajala za dobro minuto, glavnina s Pogačarjem pa za dobrih pet minut. Vmesni cilj je kot prvi prečkal Pedersen, v nadaljevanju pa se je od ubežnikov odlepil Jasper Stuyven in si prigaral slabo minuto prednosti. Skupina z Mohoričem in zeleno majico je nato ujela peterico ubežnikov, omenjeni pa so napad Stuyvna končali 3,5 km pred koncem etape.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Van der Poel je v ciljni ravnini odlično pripravil teren Jasperju Philipsenu, ki je po sprintu vendarle prišel do svoje prve etapne zmage na letošnji dirki po Franciji, po kateri v boju za zeleno majico za Pedersenom zaostaja zgolj sedem točk. Pogačar, ki je ciljno črto prečkal dobrih osem minut za zmagovalcem, ima še naprej 4:32 minute naskoka pred Remcom Evenepoelom in 6:51 pred ekipnim kolegom Isaacom del Torom.

kolesarstvo dirka po franciji tour tadej pogačar matej mohorič

Vsi kolesarji na Touru opravili protidopinške teste

Mladi slovenski junaki: od slovenskih parketov do svetovnih odrov

24ur.com Pogačar znova v boju za zmago: 'Iskreno, nisem verjel, da nam bo uspelo'
24ur.com Van der Poel 62 let po svojem dedku zmagoslavno prikolesaril v Sanremo
24ur.com Pogačar pokazal surovo moč v ciljnem sprintu in odgovoril na Rogličev napad
24ur.com Borbeni van der Poel ni zdržal, na koncu zmagal Tim Merlier
24ur.com Pogačarjevi emirati skuhali zahtevno etapo, zmaga van der Poelu
24ur.com Pogačar izgubil nekaj sekund, etapo odločil ciljni sprint
24ur.com Lepa gesta Pogačarja: zmago prepustil moštvenemu kolegu McNultyju
Priporoča
  • kosilnica
  • katolog 3
  • vrtne škarje
  • vrtna cev
  • čistilnik
  • katalog2
  • nosilec
  • sesekljalnik vej
  • vrtni hidrofor
  • žaga
  • katlog 1
  • slušalke
  • stolček
  • brusilnik
  • 15
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mean Cat
22. 07. 2026 17.01
Zgodba se vam odvija......15 km se do konca....25 vam pa pise
Odgovori
+1
1 0
Sportsman74
22. 07. 2026 10.44
NAVIJAM za POGIJA 👏🇸🇮👏Ti pa da za mislit, a je Pogačar res toliko boljši, mocnejsi od vseh ostali... Vsi se, posebaj še za Tour max pripravijo in mu ne morejo parirat prav nikjer. Vsi vemo da bi v vsaki etapi lahko tudi zmagal ali bil tik za vodilnim.. Je res čist ali uporablja nekaj kar še dopinska kontrola ne pozna. Upam da je res najboljši kolesar vseh časov in da tako ostane za zgodovino.
Odgovori
-1
1 2
gullit
22. 07. 2026 10.57
Po dveh porazih je zamenjal trenerje, ki so posvetili
Odgovori
-1
0 1
gullit
22. 07. 2026 10.59
...treningu moči, eksplozovnisti, specifičnim intervalom v vožnji na klanec. Tudi zelo je spremenil prehrano, ki se sedaj striktno drži navodil, pa potem to da prihaja v najboljša leta in še vedno se najhitreje regenerira kot ostali, to je pa prirojeno.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Pred 13 leti je ves svet nestrpno pričakoval rojstvo tega dečka
10 najbolj pogostih laži, ki jih boste slišali od svojega otroka
10 najbolj pogostih laži, ki jih boste slišali od svojega otroka
Igralka bo kmalu prvič postala mamica
Igralka bo kmalu prvič postala mamica
Zakaj današnji otroci sedijo več kot katera koli generacija prej?
Zakaj današnji otroci sedijo več kot katera koli generacija prej?
zadovoljna
Portal
Mama in hči: modni dvoboj, ki ga še dolgo ne bomo pozabili
Raziskava razkrila: kateri moški naj bi bili v razmerjih najbolj zvesti?
Raziskava razkrila: kateri moški naj bi bili v razmerjih najbolj zvesti?
5 položajev, ki lahko pomagajo ublažiti menstrualne krče
5 položajev, ki lahko pomagajo ublažiti menstrualne krče
Dnevni horoskop: Eno znamenje mora ostati odprto za nepričakovane priložnosti
Dnevni horoskop: Eno znamenje mora ostati odprto za nepričakovane priložnosti
vizita
Portal
Zakaj magnezijev glicinat včasih ne izboljša vašega spanca
Sanjsko ali nevarno? Resnica o intimnih odnosih v vodi
Sanjsko ali nevarno? Resnica o intimnih odnosih v vodi
Se zavedate, kaj delate svojemu telesu?
Se zavedate, kaj delate svojemu telesu?
Zakaj se redimo? 10 ključnih vzrokov za hiter porast teže
Zakaj se redimo? 10 ključnih vzrokov za hiter porast teže
cekin
Portal
Psihologi: Ljudje, ki denar raje porabijo za to, so pogosto srečnejši
Kaj pomeni uspešna upokojitev? Velika hiša, polna spominov, ali več svobode, manj stroškov in manj skrbi?
Kaj pomeni uspešna upokojitev? Velika hiša, polna spominov, ali več svobode, manj stroškov in manj skrbi?
Takšen uspeh je v Sloveniji redek: slovensko podjetje naredilo velik razvojni preskok
Takšen uspeh je v Sloveniji redek: slovensko podjetje naredilo velik razvojni preskok
Šest mesecev se je spuščal po toboganih in zaslužil 34.000 evrov
Šest mesecev se je spuščal po toboganih in zaslužil 34.000 evrov
moskisvet
Portal
Nekoč je životaril z eno kumaro na dan, danes ga pozna ves svet
Pasivna agresija v razmerju: kako prekiniti igro molka?
Pasivna agresija v razmerju: kako prekiniti igro molka?
Vsi so občudovali njegove mišice, zdaj je Matt Damon priznal resnico
Vsi so občudovali njegove mišice, zdaj je Matt Damon priznal resnico
To osupljivo jezero je skrito v Evropi: kraj, ki je videti skoraj nezemeljsko
To osupljivo jezero je skrito v Evropi: kraj, ki je videti skoraj nezemeljsko
dominvrt
Portal
Rjavi madeži na radiatorju? Rešitev se skriva v vašem hladilniku
Do konca julija opravite te tri stvari - vaše hortenzije bodo cvetele dlje in bolj bujno
Do konca julija opravite te tri stvari - vaše hortenzije bodo cvetele dlje in bolj bujno
Iz jugoslovanskih dnevnih sob v sodobne interierje: vrača se pozabljen dekorativni hit
Iz jugoslovanskih dnevnih sob v sodobne interierje: vrača se pozabljen dekorativni hit
Kaja in Karlo na Braču: dvorišče sta spremenila v sanjsko poletno oazo
Kaja in Karlo na Braču: dvorišče sta spremenila v sanjsko poletno oazo
okusno
Portal
Brezmesno kosilo iz ene ponve, ki ga boste želeli pripravljati znova in znova
To je najbolj umazan predmet v vaši kuhinji
To je najbolj umazan predmet v vaši kuhinji
Videti je kot sladica, v resnici pa je hranljiv zajtrk, ki ga pripravite že zvečer
Videti je kot sladica, v resnici pa je hranljiv zajtrk, ki ga pripravite že zvečer
Najboljše poletne enolončnice, ko je veliko zelenjave: preprosti recepti, ki jih imamo radi vsako leto
Najboljše poletne enolončnice, ko je veliko zelenjave: preprosti recepti, ki jih imamo radi vsako leto
voyo
Portal
Nesmrtni
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Dosje Jarak
Dosje Jarak
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1820