Philipsen ob pomoči Van der Poela dobil etapo mnogih preobratov

Slabih 40 km po startu preizkušnje oziroma tik pred začetkom najzahtevnejšega vzpona 17. etape se je v beg podalo 22 kolesarjev, med katerimi je bil tudi Matej Mohorič. Iz omenjene skupine je nekaj kolesarjev postopoma odpadlo, dobrih 100 km pred ciljem, ko so kolesarji že premagali vse štiri vzpone dneva, pa se je v ospredju oblikovala skupina 16 tekmovalcev, kjer je bil poleg Mohoriča tudi Mathieu van der Poel.
Glavnina je nato zaostanek za ubežniki znižala na zgolj 20 sekund, po odličnem napadu pa se jim je priključil Mads Pedersen, ki je ob pomoči moštvenega kolega Quinna Simmonsa zbežal glavnini, v kateri je bil tudi Tadej Pogačar. Pedersen je skupaj s petimi kolesarji nato poskrbel za nov beg in za seboj pustil tudi Mohoriča, ki je 45 km pred ciljem za vodilno šesterico zaostajal za slabo minuto.
Ob vstopu v zadnjih 30 km etape je skupina z Mohoričem za ubežniki zaostajala za dobro minuto, glavnina s Pogačarjem pa za dobrih pet minut. Vmesni cilj je kot prvi prečkal Pedersen, v nadaljevanju pa se je od ubežnikov odlepil Jasper Stuyven in si prigaral slabo minuto prednosti. Skupina z Mohoričem in zeleno majico je nato ujela peterico ubežnikov, omenjeni pa so napad Stuyvna končali 3,5 km pred koncem etape.
Van der Poel je v ciljni ravnini odlično pripravil teren Jasperju Philipsenu, ki je po sprintu vendarle prišel do svoje prve etapne zmage na letošnji dirki po Franciji, po kateri v boju za zeleno majico za Pedersenom zaostaja zgolj sedem točk. Pogačar, ki je ciljno črto prečkal dobrih osem minut za zmagovalcem, ima še naprej 4:32 minute naskoka pred Remcom Evenepoelom in 6:51 pred ekipnim kolegom Isaacom del Torom.
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